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疫情緊張 信義房屋股東會採高規格防疫模式

經濟日報 / 記者邱馨儀／即時報導

信義房屋（9940）今（21）日舉辦110年度股東會，由董事長薛健平主持，雙北防疫於5月15日開始進入三級警戒、5月19日全台疫情警戒提升至第三級，為了保護特別出席的股東，信義房屋股東會採取高規格的防疫模式，在主會場外的同棟大樓內，另規劃5間獨立空間的會議室，每間會議室最多5人，且均架設同步視訊的設備，方便股東參與會議及發表意見，並可進行實體投票，以利股東在安全低風險的環境下，能夠順利進行股東會。

信義房屋總經理劉元智指出，中央疫情指揮中心宣布全台升為三級警戒，雖然短期而言對房市成交量產生較大的衝擊，相較於去年疫情剛發生不久而造成信義房屋去年1月到4月營收受到衝擊，但因政府防疫有成下，5月營收旋即回升的情形而言，目前疫情可能造成的影響期間會較去年拉長，但在全台三級警戒下，若能有效防堵疫情持續升溫，或是有效控制疫情在可接受範圍內者，只要購售屋需求仍在，展望未來房市的長期量能應屬平穩。

信義房屋股東會會中承認109年合併營收130.61億元、稅後淨利15.52億元，稅後每股盈餘2.11元，並通過配發每股現金股利1.70元。

信義房屋總經理劉元智表示，過去一年多以來，信義就將防疫作業升級，成立「信義集團防疫指揮中心」，由總經理為召集人，對外服務與內部作業都會配合政府施策，提出相關保障與安全措施。雖然受到近期疫情升溫影響，來客數量及整體帶看量確實受到影響，但一切以防疫為優先。

針對股東的提問，薛董事長表示在開發事業方面，新北板橋「嘉品」案在預售表現上，成績亮眼，目前累計銷售率已逾8成，而於108年第4季開賣的「嘉和」案累計銷售率已逾9成；無錫「山水嘉庭」案於本年度的銷售動能已逐漸加快，目前銷售率逾4成。至於總銷近人民幣36億元的「信義嘉庭」案，已於106至109年度認列大部分營收獲利，今年則已將餘屋完售。未來台灣開發事業預計仍將發展主力放在雙北市，積極尋找合適標的，協助地主進行都更或危老重建、合建或是購地自建，在信義重品質的努力下， 發揮逐漸累積的經營效能。

股東會 疫情 信義房屋

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