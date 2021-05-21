疫情之下 饗賓餐旅強化外帶外送、全員不減薪

饗賓餐旅攜上千員工網路推餐飲業心聲 ，同島一命！台灣餐飲「外帶外送總動員 」，「美食做外送、在家你饗用、加油台灣！我們挺得過」，饗賓餐旅董事長陳啟昌說，台灣餐飲業最冷寒冬強化外帶外送、全員不減薪 。

台灣進入新冠疫情爆發以來最嚴峻時刻，為防止疫情持續延燒，雙北市府於昨20日宣布，即日起所有餐飲類門市、攤商一律改為外帶外送服務。

根據餐飲POS系統平台iCHEF統計，雙北餐廳上週末營業額的衰退程度皆逾6成，台北市衰退67%、新北市62%，近期更跌至谷底。饗賓餐旅在疫情重挫下仍保持希望與信心，由饗賓精神領袖、在台灣餐飲業服務超過50年的董事長陳啟昌及總經理陳毅航帶頭發起，號召同仁透過社群分享手寫字卡「美食做外送，在家你饗用，加油台灣，我們挺得過！」合照活動，藉此呼籲全民力挺餐飲外帶外送，落實全民安心防疫。

日前，陳毅航總經理更發信給全體同仁信心喊話：「疫情嚴峻，防疫優先，饗賓撐住，正常發薪」！在疫情苦苦相逼之時，饗賓願為台灣盡一份心力，以最正面溫暖的力量，和全民一起攜手挺過疫情。

饗賓餐旅集團從疫情爆發以來全力配合政府防疫政策，第一時間超前部署、積極行動。旗下七大品牌46家門市於疫情升級至第二級當晚，便立即落實實聯制作業、15日宣布旗下日式頂級Buffet品牌「旭集信義店」實行由服務人員為客人將部分餐點送到餐桌上的服務，「饗饗」、「饗食天堂」和「果然匯」全台分店則拉大餐台與客人的取餐距離，並設專人專區為顧客服務取餐，以確保取餐區的衛生與安全；17日進一步宣布暫停雙北、桃園地區的內用服務。面對疫情再度升級，饗賓決心與台灣同島一命，全台所有門市自19日起全面停止內用服務，七大品牌全數改採「饗帶走EATOGO」平台提供外帶與外送服務。

值此艱困的防疫期間，饗賓餐旅集團總經理特別發給員工一封信，向2,400名同仁信心喊話：「饗賓一直以來都以同仁和顧客的權益為最優先考量，自去年疫情開始，堅持不停業、不減薪、不裁員、不放無薪假，如今疫情雖更加險峻，但我相信饗賓最強大的力量在於全體饗賓人，台灣最強大的力量就是全體台灣人，饗賓會一步不退堅持正常發薪，也希望大家展現台灣人的自律與團結，一起挺過這次逆境。」

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