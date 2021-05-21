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三車廠股東會延期 待疫情明確再決定召開日期

經濟日報 / 記者邱馨儀／即時報導

股東會延期，但車廠對於延到何時召開普遍不急於決定，包括和泰車（2207）、裕隆（2201）與三陽（2206）各家車廠都表示，要待疫情較明確之後，再決定何時召開股東會比較合適。

龍頭車廠和泰車原本將在6月23日召開股東會，此次股東會延期，到底何時再召開股東會，和泰車表示，將依循主管機關的規範延期到7、8月召開，但確實的時間將待6月23日時董事會再討論。

在此之前，因為目前疫情嚴重，未來充滿不確定因素，太早決定並非好事，可能等6月23日情況比較明確時再來決定股東會的時程才是較佳的選擇。

除了和泰車之外，裕隆集團也表示新的股東會時間要等董事會決定，目前還沒有明確的計畫。三陽公司也說會在7、8月選一天開股東會，但還沒確定哪一天，還是要看疫情，等緩和些再來開，目前還不急著選時間。

股東會 和泰車 疫情

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