台商前進印尼投資 留意四大法律風險

印尼為創造就業，今年起大幅放寬外資投資限制，普華商務法律事務所今（21）日提醒，赴印尼投資台商，須注意契約語言、股東責任、股份代持、跨國爭端等四項法律風險，充分了解當地法律規範，以確保自身權益、避免誤觸法令。

普華商務法律事務所合夥律師張家健表示，過去印尼限制外國投資所有權比例的產業，諸如能源、建築服務、批發通路與某些零售業、交通，以及電信產業等，如今已經開放，台商在數位經濟、電商軟體開發、汽機車、五星與四星級旅宿業等，都具有相對優勢，這些產業也都在印尼開放優先投資的名單當中。

然而需留意的第一個法律風險，在於契約語言及契約效力，張家健表示，西雅加達地方法院曾判決，僅以英文書寫的貸款契約無效，違反印尼法要求應以印尼語言書寫的規定，因此契約無效。

張家健表示，台商若與印尼廠商簽訂契約，應以英文及印尼文雙語並陳，才能確保契約在印尼執行的法律效力，或於契約中明訂，當印尼文與英文語意不一致時，以英文為準來解釋契約內容，避免糾紛。

第二項風險為股東與董事責任，張家健表示，台商若擔任印尼公司之股東或董事，也應特別注意相關法定責任，股東若是被證明其個人直接或間接參與管理公司，則該股東也有可能要對公司所做的決策承擔賠償責任。

第三項風險為股份代持架構，張家健表示，以往有些投資人，可能會請印尼國民代為持有印尼公司股權，藉此規避外國投資限制，這個架構存在很大的爭議，還可能會被認定為無效，台商一定要謹慎處理。

第四項風險為跨國爭端解決，張家健表示，由於印尼法律並沒有採認外國法院判決的法源依據，因此即便台商在印尼以外的國家取得法院勝訴的判決，也無法在印尼要求法院強制執行。

不過張家健也指出，因為印尼是紐約公約的締約國，台商可以選擇新加坡或香港作為契約約定的仲裁地，未來若須跨國執行，比較有保障；相對而言，由於台灣並非紐約公約的締約國，在台灣仲裁取得有利的裁決，也未必能順利在印尼強制執行。

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