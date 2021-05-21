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安平港積極開發 水岸複合觀光區招商強勢推出

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
安平港北觀光區空拍圖。 圖/安平港營運處提供
安平港北觀光區空拍圖。 圖/安平港營運處提供

台灣港務公司繼2017年推出安平港遊艇碼頭招商案，由「亞果遊艇集團」獲得50年開發經營權，規劃打造全國最大的國際級遊艇城後，港務公司於今（2021）年再次推出毗鄰遊艇碼頭的「安平港水岸複合觀光區招商案」，並於2021年3月31日至4月20日公開閱覽後，於5月10日正式上網公開招商，預定6月下旬進行評選，預計將引入民間投資資金50億元，可創造2,200個就業機會，為台南地區打造完整的親水遊憩環境。

安平港水岸複合觀光區座落台南市安平區漁光段34-1等地號，陸域面積13.48公頃、水域面積2.83公頃，合計16.31公頃，周邊毗鄰台南市五期重劃區，基地北臨亞果遊艇城及健康路三段，並藉由漁光大橋連結至漁光島，東臨國平南路周邊大樓林立，西側與南側臨安平港水域，區位優異且鄰近觀光景點，距離安平古堡、孔廟、赤崁樓等觀光景點僅有3~6公里的距離，交通便利生活機能漸趨到位。

本案陸域區域完整，且開發基地緊臨主要道路，易於規劃交通空間及動線，適合開發做為購物中心、Outlet、觀光親子旅館等，並可導入養生村、海洋主題遊樂園、海洋生物館等港灣複合商業設施及觀光休閒事業。安平港近年來致力港灣水域的開發，搭配歷史文化古都蘊藏的無限觀光潛力，安平港北觀光區將可結合人文薈萃、歷史魅力，打造獨一無二高質感的港灣水岸環境。

安平港水岸複合觀光遊憩區招商完成後，整體親水遊憩聚落發展將漸趨成熟，未來可串聯臺南市安平港歷史風貌園區、漁光島大、小月牙灣沙灘景緻水上娛樂活動及三鯤鯓觀光遊憩廊帶，形成完整觀光聚落，並將觀光休閒遊憩特色引進港口，朝多元目標均衡發展。歡迎國內外廠商進駐投資，與港務公司、台南市政府共同攜手打造古都水岸觀光新亮點，並讓台南躍升為在海洋生活世界中的國際門戶。

觀光景點 遊艇 漁光島 碼頭 重劃區

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