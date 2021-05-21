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花蓮港推動港埠物流專區 2.2公頃土地將釋出供業者使用

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
為服務業者建立物流配送基地，花蓮港務分公司特闢特定區域規劃為物流專區。 圖/花蓮港務分公司提供
為服務業者建立物流配送基地，花蓮港務分公司特闢特定區域規劃為物流專區。 圖/花蓮港務分公司提供

台灣港務公司花蓮港務分公司為服務業者建立物流配送基地，特闢特定區域規劃為物流專區，該區域位於吉林路以北，民生路以東，緊鄰花蓮縣193縣道，區塊完整，交通便利，全區面積約3.9公頃。

花蓮港務分公司表示，該區域為港埠用地，可提供作為物流中心、發貨中心、貨物儲運、加工、堆置場等使用。招商規劃採素地出租方式，由業者自行規劃興建倉儲設施，可全區土地租用或分區租用，方便業者靈活運用。

目前除新竹物流公司已經進駐營運外，經花蓮港務分公司積極招商，於今年2月25日再度成功招募全日物流公司進駐，該公司已於3月22日完成簽約。後續將規劃興建恆低溫倉庫，作為其環島冷鏈物流基地之一。

該區域尚有約2.2公頃之土地可提供使用，期望經由業者群聚效果，促成花蓮港之物流發展並帶動相關產業。

花蓮港物流專區離台九線僅需10分鐘車程，離機場及火車站等也僅需15分鐘車程，連結既有船舶航線及臨港鐵路等交通設施，亦適合陸海空聯運或加工轉口等業務發展規劃，歡迎各界相關業者洽詢以利商機。

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