憂確診搶買防疫保單？網揭「文字遊戲」：沒住院就不賠！

台灣近日確診數狂飆，民眾除關心疫情發展，也不忘研究防疫保單讓自己在疫情肆虐下多分保障。但有網友發現，若不幸確診，只要沒有住院就無法獲得理賠，質疑這樣的保單還有必要買嗎？

國內新冠疫情升溫，民眾除擔心是否會因接觸確診者被隔離外，也開始憂心一旦確診，各項費用、損失該如何填補，使相關防疫保單投保量大增。不過連日爆增的確診案例也造成醫療負擔，病房量嚴重不足，指揮中心已表示「將要求輕症移出」，將病房留用於重症者。

但有網友發現，若成為輕症或無症狀的確診者，未來將於防疫旅館、集中檢疫所等地治療、隔離，但防疫保單上卻規定「住院才有理賠」，保險業務員向公司窗口詢問後也承認「不論病房是否足夠」，只要沒住院就不理賠，一切依條款行事，質疑做法是否合理，保單似也無必要購買。

該文起引不少鄉民加入討論，認為保險時就應該把條文看清楚，而不是只聽業務員說明，「保單就是這樣啦，每一條都要看清楚」、「裡面滿滿的但書，要看清楚阿」、「正常啊，要不然怎麼敢賣你保單? 都計算好的」、「保險不是都這樣，收的勤快真的出事的時候在那邊要給不給」。

但也有鄉民為保險公司說話，「輕症者住防疫旅館，是這幾天才這樣改的，保險公司保單都是今年年初送審的，寫保單應該沒想到這個。保險公司雖然很會不理賠，但也不用把他們想的這麼邪惡」。

另也有人曬出剛收到的「隔離或檢疫補償保險金」10萬元整，從總經理「陳昭鋒」、保費500元，和保險日為1月25日起，推測應為去年12月台產熱銷的防疫保單，此保單現已停賣。

網友曬出剛收到的保險理賠單。 圖╱翻攝自ptt

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