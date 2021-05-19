抗疫中藥「清冠一號」國外熱銷 順天堂獲專案供貨許可

國內新冠疫情大爆發，近四日每天確診人數破百。國人自行研發的抗疫中藥「清冠一號」去年9月起在歐美海外地區大賣後，18日也獲得衛福部中醫藥專案採購核准，由順天堂拿下第一家專案供貨許可，其餘多家中藥廠也將提出申請。

受到這項消息激勵影響，順天堂持股不到一成的順天醫藥（6535），以及立康生技關係企業立康生醫（6242），昨日股價都拉漲停。並有不少民眾及通路商打電話到順天堂洽詢如何取得藥品。

順天堂藥廠證實，本周已開始出貨給國內中醫醫院，將成為治療新冠肺炎的處方用藥，一般民眾非經醫師診斷為新冠確診患者，無法獲得藥品。

據了解，「清冠一號」是去年5月由衛福部國家中醫藥研究所、中醫師全聯會、臨床中醫師、三軍總醫院等數家醫學中心，合作研發的中藥複方，其配方包含10種中藥材。去年經三軍總醫院、長庚紀念醫院、台中榮民總醫院與彰化基督教醫院臨床證實，適應症為新冠肺炎預防及輕中重症治療。

由於「清冠一號」並非專屬授權藥物，衛福部開放順天堂、莊松榮、立康生物、勝昌、勸奉堂、天一、漢聖等GMP中藥廠申請外銷許可，進度最快的順天堂和莊松榮兩大藥廠都已開始外銷「清冠一號」，沒想到在海外市場大賣，但是在國內一直未拿到藥品銷售許可。

順天堂表示，公司是在去年9月拿到外銷專用證照，並開始向美國、歐洲、澳洲、新加坡及東南亞提出上市申請，因各國法令不同，美、歐等地都以營養補充品名義在當地銷售，澳洲及新加坡是以藥品名義上市。除了順天堂之外，莊松榮也是從今年元月起開始在海外各市場銷售「清冠一號」。

順天堂說明，去年「清冠一號」開始外銷歐美時，正值當地疫情高峰，不少民眾經過多方嘗試後，發現「清冠一號」確實能有效調節新冠疫情帶來的症狀。

不過，由於這項產品在國內若要以藥品許可販售，必須經過很嚴格的臨床驗證許可。衛福部中醫藥司表示，今年4月因應立委的期待，發函給領有外銷專用許可證的藥廠，可以向衛福部申請緊急授權，以「專案申請」方式才能銷售藥物，除了順天堂已取得許可，第2家業者也正在整理資料，衛福部也將盡速審理。

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