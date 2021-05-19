精準醫療協會理事長李鍾熙 號召八家生醫廠助台灣防疫

國內疫情急遽升溫，病毒篩檢數量暴增，篩檢中心大排長龍，檢驗量能成為防疫瓶頸。在台灣精準醫療產業協會理事長李鍾熙的號召下，國內共有八家生醫廠商共同發聲，希望透過各公司開發的儀器、試劑及人力，儘快幫助政府擴大病毒篩檢能量。

這八家公司包含金萬林（6645）、冷泉港生技、基亞德必碁、世基生技、奎克生技、華大基因、寶齡富錦（1760）、及普生生技公司，其中金萬林、世基、寶齡富錦及普生生技等都是知掛牌公司。

李鍾熙表示，此刻疫情嚴峻，目前病毒篩檢是當務之急，產業界都很期待能協助政府擴大篩檢能量，找出帶病毒者，才能儘快防堵疫情擴散。

這些廠商分別就「PCR核酸檢驗」及「抗體抗原檢驗」兩方面，提供各式已獲得政府緊急授權（EUA）許可的檢驗儀器、試劑及檢驗服務，希望透過捐贈、折價、租用等方式，提供各醫療檢驗單位使用。

以金萬林生技來說，可提供PCR檢驗儀器十套，每日可檢測1萬件，該公司並備足15萬劑核酸檢測試劑；冷泉港生技的自動化檢測儀器，一天也可篩檢1,000至3,000件檢測樣本；基亞德必碁可立即提供兩套自動化核酸萃取儀和qPCR分析儀器，達到每日4,000例檢測量。

世基生技也備有先進的PCR檢測系統及核酸萃取設備，單日可完成500個檢體；採用晶片式數位dPCR核酸檢測技術的奎克生技，則可提供高靈敏度之新冠肺炎病毒核酸檢測。

在抗原抗體快篩試劑方面，寶齡富錦生技提供抗原快速檢驗試劑；華大基因提供唾液抗原快篩產品，以及六種不同變異病毒的檢測試劑，協助擴大快篩規模。除了提供檢驗產品之外，普生（4117）旗下的居禮醫事檢驗所，是CDC認證核可的PCR檢驗商，也可協助提供檢測服務，每日可完成500例的核酸檢測。

李鍾熙表示，自17日起協會與生技廠商已陸續與雙北地區的衞福部部立台北醫院、新北市衞生局、以及宜蘭羅東地區的陽明交大附設醫院等單位，洽談具體支援合作計劃；東部宜蘭及花東地區，也希望政府能及早佈署檢測量能。

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