送給台中這座城市的禮物！磐興14期重劃區娘家新館動工

中部知名建商磐興建設在14期重劃區規劃的「娘家新館」，日前舉行動土典禮，總經理游金洲表示，這是提供住戶一個「後頭厝」的幸福平台，在這裡能夠學習生活、人文、美學，甚至可以一起投入社會公益的志業。

磐興建設住戶最大的幸福，就是該公司在北屯四張犁農村公園旁有一個「娘家館」，讓買房子的住戶，有空就可以回去走走的「娘家館」與「後頭厝」。

游金洲指出，娘家是嫁出去女兒的原生家庭，閩南話稱為「後頭厝」，它包含著親切、熟悉、幸福、記憶的味道，也是一種信任、親近的感覺。

磐興建設希望住戶們如同女兒般，可以不時回來「後頭厝」，做個幸福的女兒賊，偷走「愛與幸福」這一味。

專攻豪墅的磐興建設，眼看住戶越來越多、舊娘家館空間已經快要不敷使用，為服務更多住戶及好友，決在14期重劃區購入400坪土地，打造嶄新的「娘家新館」。

游金洲表示，磐興成立娘家館的初心，源於該公司致力於追求體驗生活新感受，與傳遞愛的文化為初衷，提供住戶一個「後頭厝」的幸福平台。在這裡，可以學習生活、人文、美學，甚至行有餘力、互相鼓勵，也可以和游總一起從事社會公益的志業。

而「娘家新館」是磐興建設獻給城市的禮物，基地坐落於梅川東路與崇德八路口，此案規劃地下一層、地上二樓建築，室內坪數約300坪，預計2022年初春完工。

游金洲特別商請清奇設計團隊以「致贈一個精緻的禮物盒給這個都市」為設計概念，打造一座以人為主體的建築，以一個如玻璃杯一樣簡單的建築，可以調節溫度，並具備婉約的設計哲學。

「一座城市的建築景觀，最能代表城市意象」游金洲說，例如由2010年普立茲克建築獎得主、日本知名建築師妹島和世與西澤立衛及紐約Gensler公司打造位於紐約市曼哈頓區的「新當代藝術博物館」。

還有他們將「台中綠美圖」規劃設計以美術館結合圖書館，成為全世界絕無僅有的「雙館共構」的世界級地標。台中綠美圖是一座「公園中的圖書館、森林中的美術館」，這就是最好的城市意象例子。

游金洲希望磐興「娘家新館」能像紐約市曼哈頓區的「新當代藝術博物館」，和水湳經貿園區的「台中綠美圖」，也能成為14期重劃區美麗的新地標。

游金洲表示，「娘家新館」傳達了原有娘家館的「愛與幸福」文化，也傳遞了新創意、新活力，更創造自然天光進入室內的機會，巧妙留下的大片落地窗，提供城市絕佳的景觀平台。

他強調，建築本體以清水模為概念，外層包覆白色鋁合金擴張網，當陽光灑落時將能創造出神奇的陰影，「娘家新館」本身的開放性和滲透性更隱喻著它將不斷提供領路的功能。 磐興娘家新館以「致贈一個精緻的禮物盒給這座都市」為設計概念。磐興建設提供

商品推薦