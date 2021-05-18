美麗華工會赴新北市府陳情 與勞工局達共識
美麗華球場兩度拒絕參與勞資爭議協調，工會今天赴新北市政府陳情，因警方基於防疫舉牌警告要求解散，最後，工會和勞工局開會協調並達成建議中央暫緩資方紓困等共識。
美麗華高爾夫球場工會罷工多日，新北市勞工局邀資方進行勞資爭議協調會，資方以「疫情嚴峻且高爾夫球場屬市府公告應關閉娛樂場所公司，已依法暫停營業」為由，拒絕出席協商會議。
美麗華工會及桃園市產業總工會成員到市府陳情，卻遇大批員警到場維持秩序並舉牌示警，要求工會成員基於防疫解散，但成員仍持續呼喊口號並批評目前因疫情升高而進入「勞權休眠」期，衝擊全台基層勞工權益。
最後，工會成員在勞工局協調下進入市府召開協調會議並獲共識：
1.對於工會已向勞動部提出2案20人的「不當勞動行為裁決」申請，勞工局將函請勞動部儘速重啟裁決程序，同時也將儘速補助裁決期間生活費用，協助工會成員裁決期間生活所需。
2.罷工期間，資方竟對參與罷工工會會員寄發存證信函，以連續曠職3日為由予以解僱，勞工局強烈譴責資方違法、拒絕協商並刺激工會之行為。勞工局重申，罷工期間勞工雖未提供勞務，雇主可不發給工資，但勞動契約繼續存續，工會會員於罷工結束得重返工作崗位，美麗華資方明顯違法。
3.後續勞工局將函請勞動部向經濟部、教育部體育署等機關反映，暫緩資方相關紓困補助申請及行使各項管制措施
4.資方日前向經發局申請企業分割登記，勞工局本於保護勞工的立場，將建議經發局，目前該企業仍處於勞資爭議期間，應暫緩同意登記，待勞資爭議結束後再行考量
5.工會將依「就業服務法」向新北市政府提出就業歧視申訴，勞工局將儘速召開委員會評議。
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