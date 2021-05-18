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暐順集團防疫升級 6+Plaza自主休館至5月28日

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹即時報導

因應新冠肺炎疫情嚴峻，為了維護顧客以及員工健康與安全，暐順集團今（18）日宣布，除了全力配合落實政府防疫措施之外，旗下事業體用最高規格守護員工與顧客安全。其中位於新竹高鐵站前的6+Plaza自明（19）日起休館至5月28日止。

且防疫升級，暐順經貿大樓商辦區域，電梯採樓層分流。商辦用戶包裹派送，直接由暐順員工於一樓櫃台統一收發，再由櫃檯統一通知各家公司下樓領取。包裹上樓前也會先消毒，入口大門除使用熱顯儀監測外，對於任何人員進入大廳或於門口處均採「實聯制」，全程配戴口罩，另增設「外送餐點取餐處」，嚴禁外送人員進入大樓內，公共區域及電梯定時噴灑酒精消毒，並全面進行人流管制。

另外，位於新竹市大學路的暐順麗緻飯店，強化大門管制，除使用熱顯儀監測外，對於任何人員進入大廳或於門口處均採「實聯制」，要求全程配戴口罩，並增設「外送餐點取餐處」，嚴禁外送人員進入館內。飯店營運區域每兩小時進行酒精消毒作業，公共區域及客房區域每兩小時進行消毒；電梯採人數限制。至於用餐顧客，採取梅花座，限制每桌人數上限，將桌距拉長至防疫規格100公分；早餐時段採分流，且提供全個人套餐。

口罩

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