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東元委託書大戰延燒 黃茂雄黃育仁父子互告背信洩密

聯合報 / 記者何醒邦╱台北即時報導
東元集團會長黃茂雄與長子黃育仁。 報系資料照／記者張義宮、林俊良攝影
東元集團會長黃茂雄與長子黃育仁。 報系資料照／記者張義宮、林俊良攝影

東元今年爆出父子經營權大戰，會長黃茂雄長子、菱光科技董事長黃育仁，今（18日）遭菱光監察人林久真提告，指黃育仁未經菱光董事會同意，即砸上億元委託元大證收購東元委託書。但黃育仁也反擊，指「林久真是黃茂雄派來菱光查帳的」，不僅出面惡意中傷，還不實指控菱光及元大證，行徑令人不齒，也對林提告洩密。

菱光監察人林久真與其律師，昨天在北檢按鈴控告黃育仁及元大證券董座。該律師指出，黃育仁疑似未經董事會決議同意，即花費逾一億元，委託元大證券處理徵求東元電機股東會委託書事宜，該金額顯與一般徵求委託書的市場行情不合，故黃育仁恐有違背職務，並導致菱光遭受鉅額損害之虞，其所為恐構成證券交易法的特別背信罪，且有民事賠償責任。

但黃育仁也發聲明稿反擊。他指出，林久真是東元電機稽核主管，屬於東元集團會長黃茂雄所掌控的人馬，林5月7日才被指派到菱光科技當監察人，顯見黃會長把東元內部同仁當作自己的家臣，為其私人服務，林久真的立場令人質疑。

再者，林久真5月7日即對菱光進行查帳，隔週媒體即報導菱光委託元大證價購委託書，嚴重質疑林久真對外洩漏菱光的公司保密資訊，涉嫌違反營業秘密法及刑法第317條洩露工商秘密罪；而林久真背後是否有人指使？菱光科技將提出刑事告訴，請司法檢調機關嚴查。

最後，黃育仁說，元大證券徵求委託書的能力業界稱道，如今竟由黃茂雄所掌控的林久真出面惡意中傷，不實指控菱光及元大證，行徑相當令人不齒。

東元公司表示，此乃菱光的公司治理問題，希望檢方毋枉毋縱，更請有心人勿模糊焦點，勿牽扯到東元股東會。

業界人士說，小黃為贏得較多席次，若真的價購委託書就是走險棋，但這次老黃也下重手，竟要把兒子抓去關；不過相關官司曠日廢時，一打要好幾年。

東元電機 黃育仁 元大 黃茂雄

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