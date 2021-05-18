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聚陽防疫衣訂單暴增 公司：營收占比和出貨比重皆不高

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

成衣大廠聚陽（1477）近日因本土對防護衣需求增加，造成防護衣庫存幾乎銷售一空。聚陽防護衣目前主要和美式賣場簽約銷售，另外，在電商上也有鋪貨，近期訂單量比先前大增20倍。不過，聚陽表示，目前防護衣不論出貨量和營收貢獻都不到1%，今年的主力仍是放在運動服飾，除非疫情升溫、國家徵召，否則不會調整產線去生產防護衣。

聚陽去年就是「防護衣國家隊」的重要成員，配合政府需求生產防護衣，生產基地在嘉義廠，產品從拋棄式的 P1 等級，到最高等級的 P3 皆有。不過，後來國內疫情控制得宜，防護衣需求大量下降，聚陽也僅剩下小量生單。

由於國內本土疫情持續升溫，民眾採購防疫商品也帶動防疫衣的需求，聚陽表示，近期確實有感受需求升溫，目前庫存都已賣得差不多，不過，由於今年成衣市場需求十分暢旺，每個月生產量達1,800萬件，品牌商訂單已下單到年底，聚陽目前仍是全力生產運動服飾為主的成衣，除非政府有需求，否則不會拉高防疫衣的產能。

聚陽目前防疫衣主要客戶是美式賣場，採取賣斷的方式，電商則為零星，出貨量不大。聚陽表示，相信疫情最終還是會受到控制，因此，現階段並沒有大量生產防疫衣的規劃，還是會以品牌客戶服飾訂單為主。

聚陽

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