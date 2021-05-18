尖端醫聯手北醫附醫 獲衛福部核准間質幹細胞治療申請

尖端醫（4186）擁有細胞儲存、免疫細胞治療、新冠病毒COVID-19快篩三大研發核心技術平台，聯手臺北醫學大學附設醫院合作，獲衛福部核准自體骨髓間質幹細胞(BM-MSC)治療退化性關節炎及膝關節軟骨缺損申請案，這是第六次通過衛福部特管辦法的認可。

依衛福部統計，國人膝關節退化盛行率有15％，換算全台約有350萬人飽受關節疼痛之苦，這已非老人專利。董事長蘇文龍表示，多數細胞治療業者關節炎的合作科別是骨科，尖端此次與復健科合作關節炎治療，主要是因復健科有一些是初期關節炎的病患，與復健科合作，可讓更多早期關節炎病患還未達到需手術治療階段，就可以及早接受細胞治療，為病患帶來最大的治療效益與生活品質。

尖端醫在細胞委託製造（特管辦法）中具有四大競爭優勢，分別是核准項目最多：幹細胞儲存銀行中，為國內同時具有多元性細胞產品的生技公司如免疫細胞（CIK）、骨髓間質幹細胞(BM-MSC)。

同時也是領先第一家骨髓間質幹細胞(BM-MSC)治療應用脊髓損傷、退化性關節炎及膝關節軟骨缺損 ; 並且首家聯合花蓮慈濟醫院進行免疫細胞CIK治療案例分享 ; 核准件數最多：幹細胞儲存銀行中，尖端醫占有6件。

尖端醫表示，目前也與醫美診所及相關通路洽談，推出脂肪間質幹細胞及纖維母細胞等醫美相關細胞產品，未來尖端醫將挾多種細胞產品且治療與保存並重策略下，結盟醫療院所。

另受惠於細胞委託開發製造服務(CDMO)業務，尖端醫自結4月營收較去年同期成長35.94%，在加入防疫行列後，透過新北市政府招商一條龍服務專案，斥資近億元，投資設立醫療器材製造及相關檢驗試劑量產工廠，已完成汐止新廠的工廠登記。

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