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上海南僑A股掛牌強漲43.99% 南僑股價同慶

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

南僑（1702）轉投資上海南僑今（18）日以每股 16.98 元人民幣在中國大陸 A 股上市掛牌，股價開出紅盤，強漲至24.45元人民幣，漲幅43.99%，一度因上漲太快停牌半小時，上海南僑順利掛牌且衝上漲停板，南僑早盤股價同慶，以51元開高走高，盤中漲幅逾7%。

南僑持有南僑食品集團（上海）公司96.15%，初次上市發行新股募集約11.26億元人民幣(約新台幣48.98億元)，主要為經營生產烘焙油脂、冷凍麵糰、冰淇淋、急凍熟麵等事業；這次IPO募集的資金將作為上海南僑、天津南僑、廣州南僑等擴產及技術改造專案，及冷鏈倉儲、研發中心、客服中心與資訊化系統的升級改造專案。

南僑今年第1季營收46.6億元，毛利率33.66%，稅後純益2.8億元，年增2.79倍，每股純益1.12元；時序進入夏天，旗下皇家可口冰品銷售傳出好成績，杜老爺冰淇淋今年前4月銷售雙位數成長，有助挹注營運表現。

在海外布局上，除了中國大陸，南僑將以5年50億元投資泰國廠，第一期建置新米果產線，投資達13億元，目前產能滿載，預計第二期投資最快可在今年第3季前獲董事會同意，目標明年啟動規劃。

上海南僑A股掛牌首日強漲，南僑今日也是大漲同慶，早盤以51元開高後走高，一度拉升至53.6元，上漲4.1元，漲幅8.28%，盤中漲幅逾7%。

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