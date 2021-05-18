南僑轉投資南僑食品集團 今大陸A股掛牌盤中漲幅達24%
南僑（1702）轉投資南僑食品集團今在大陸A股掛牌，發行價為每股人民幣16.98元，一開盤股價就大漲，來到24.45元，漲幅達43.99%；隨著轉投資的子公司股價強漲，母公司南僑上半年的每股淨值將會跟著受惠。
南僑食品董事長陳正文表示，這是南僑布局重要里程碑，將朝著成為中國烘焙行業全面解決方案領導廠方向前進。持續深耕烘焙產業，並規劃未來三年在西點蛋糕、漢餅等領域及海外市場等擴展事業版圖。
南僑食品上海公司，旗下共有天津、廣洲、上海廠，是中國知名的烘焙油脂、冷凍麵糰、供應大廠，產品包括食用油脂、鮮奶油、冷凍麵糰等，考量到中國大陸食品愈來愈精緻化，南僑在大陸烘焙業也是首家推出服務型製造業者，具有市場趨勢的引導地位。
南僑的大陸事業的生產項目，包括天津第二代廠和廣州第三代廠的烘焙油脂、鮮奶油、冷凍麵團、冰淇淋、餡料等，另外，為了提供更多的服務，第四代廠將有急凍熟麵等更多產品加入，擴大布局綜效。
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