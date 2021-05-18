一天不到5件！ 一表看天龍國貸款買新屋有多難

台北市買新房子有多難？根據聯徵中心資料，去年貸款購買屋齡3年以內新房子，六都合計約4萬件，其中台北市最少，全年僅1,767件，等於全市每個月貸款購置新成屋僅147件，一天不到5件。

大家房屋企研室副理郎美囡表示，台北市新房子購置數量少，除了供給量較少，主要還是房價太貴，根據聯徵資料，北市申請房貸三年內新屋，平均鑑估總價高達2,756萬元，一般受薪族根本買不起。

根據信義房屋統計聯徵中心資料，去年六都屋齡三年以內新成屋，一共新增3.98萬筆房貸資料，其中以桃園9,383筆最多，其次為新北8,784件，台中8,461筆第四，高雄7,479筆，台南4,021筆。

台北市最少，僅1,767筆，只有桃園二成，還不到台南一半。

觀察六都2020年屋齡3年內的新成屋，均價全部站上千萬元，桃園以南都在一千萬元上下，新北達1,500萬，台北市則達2,756萬元。

由於房子屋齡較新，有些屬於預售交屋的整批貸款，因此貸款條件較佳，核貸成數都接近8成，貸款利率條件也較優約1.39~1.41%。

以購買面積來看，面積最大的是台南市平均達53坪，台北市、新北市與桃園市的面積都較台南小10坪左右。

郎美囡表示，桃園重劃區多，新屋供給量大，加上房價相對雙北便宜，近年發展快速，吸引年輕人移居，年輕人又偏好買新屋，因此貸款購新屋數量，打敗人口最多的新北市，排名六都第一。 資料來源／聯徵中心

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