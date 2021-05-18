疫情衝擊工程師返台 他為什麼選擇嘉義？

根據1111人力銀行的個案分享，今年45歲的王先生，在對岸的科技廠待了17年，去年因為疫情，王先生決定帶著太太回台定居，一開始也有想過要在幾個科學園區找工作，但因為嘉義剛好有新的工業區，有許多廠商陸續進駐，考慮到父母都在嘉義，王先生毅然決定要在嘉義落腳，同時就近找工作，很幸運在工業區設廠的松川精密找到工程師的職缺。

王先生認為目前嘉義的房價相對低廉，而且在新設立的工業區周邊有很多建案，離朴子老家也很近，以他自己為例每天上下班通勤時間不到10分鐘，完全不塞車，對比其他已經發展很久的園區，要忍受高房價、擁擠的交通、找不到車位的問題，在嘉義上班，心情非常愉快，不用花費大量精力在通勤，可以專注在工作上，加上工業區的交通位置很好，出遠門也很方便。

最讓王先生覺得滿意的是在嘉義生活開銷很少，因為物價不高，加上太太也在工作，兩份收入扣除房貸每個月還有餘力再存錢，不但可以就近照顧父母，對於自己未來的規劃也更踏實。

王先生認為去年返台就業的決策很正確，因為現在馬稠後工業區的工作機會一直增加，周邊的住宅也更搶手，可以早一步卡位，輕鬆不少。

除了工程師因工業區、科學園區的設立決定自對岸返台落腳嘉義外，今年33歲，在外地工作多年的郭先生，也是因為工業區設立工作機會大增，決定返鄉。

郭先生說，自己是嘉義布袋人，不過從18歲就讀大學開始就離開家鄉在外地半工半讀，因為學的是觀光餐飲相關科系，大學畢業後也就順勢留在外縣市工作。但一個人隻身在外，每個月光是租房子、生活費就要用掉一半的收入，讓郭先生覺得壓力很大。

郭先生發現，隨著嘉義縣馬稠後工業區的成立，周邊的工作機會增加不少，商務活動再加上觀光景點吸引遊客，開始有新的飯店設立，因為得知位於故宮南院旁的棒棒積木飯店在招兵買馬，就主動投遞履歷，希望可以返鄉工作。

目前郭先生的薪資跟以往在外縣市差不多，反而因為住在家裡每個月的生活開銷壓低到5,000、6,000元，一樣的收入每個月可以再多存10,000多塊，輕鬆不少。再加上自己先卡位職缺，如願從原本的餐飲相關的部門轉到業務職缺，對於職業生涯更有幫助，工作起來也更有衝勁，隨著周邊廠區有更多企業進駐，郭先生說飯店的住房率都維持在高檔，也增加了不少商務需求，對於未來有科學園區設立非常期待。

郭先生表示，過去15年都在外地打拚，現在因為家鄉工作機會增加如願返鄉，還可以照顧父母親享受天倫之樂，覺得一切都很圓滿。