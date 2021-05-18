智原防疫提升 啟動部分在家工作與分流機制
由於疫情升溫，ASIC設計服務廠商智原（3035）提升防疫措施，為減少員工在移動中的染疫風險，其台北辦公室的人員，及平日居住台北市/新北市通勤至新竹的人員，從5月17日起至21日實施在家工作，後續會視疫情發展，再決定相關機制是否延長。
同時，智原也已暫停新竹台北兩地的出差，並推動讓特定部門實施A、B組人員的分層/分流措施。另外，該公司內部的休閒中心也因疫情緣故而暫時關閉。
智原今（18）日股價隨著大盤反攻，盤中攻上漲停價58.5元，雖然到昨日為止，自營商對其連六賣，但外資昨日對其買超2,500多張。
2021報稅眉角
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