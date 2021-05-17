疫情升高影響房市 仲介：帶看量剩不到二成
疫情升高影響房市，住商機構發言人徐佳馨指出，由於這一波疫情來得非常快，房仲業是人與人接觸頻繁的產業，因此在防疫規格上也必須提高，總公司目前採取分流上班，加盟店業務同仁多採取在家上班，僅留值班人員，帶看部分確實受到影響。
徐佳馨表示，雙北市這兩周帶看量因疫情影響，來人數剩不到二成，同時成交部分也趨緩，但網路看屋不受影響，同時集團也鼓勵同仁以VR、720度看屋等方式服務客戶。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，上周六(15日)早上宣布疫情升級，除了少數已經安排簽約的客戶照常進行，集團各分店之來店客和帶看量都明顯銳減，許多社區大樓也已禁止帶看。
張旭嵐強調，尤其是板橋蘆洲萬華等疫情嚴峻的區域，之前預約看屋的客戶，有八成都主動來電取消，總部也要求各店業務取消集體帶看，疫情較多的區域，也主動去電延後看屋安排，保護業務同仁也保護客戶的安全。
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