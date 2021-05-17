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國產署改建案公告招商 綁定二精華地上權吸睛

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導

國產署原址改建案今（17）日綁定金華段、中山段兩精華地段地上權公告招商，權利金底價5,800萬元，得標廠商必須負責國產署兩棟舊大樓改建，改建成本約11.4億元，預估合作廠商投資金額約21.3億元，將於7月16日開標。

據了解，由於兩地上權地段良好，極具開發潛力，先前此案座談會已吸引不少建商關注，可望吸引業者踴躍投標。

國產署現址位於光復南路，鄰近台北小巨蛋，屋齡老舊需要改建，國產署計畫與民間廠商採合作開發方式改建原址，並結合兩精華地上權提升商業誘因，業者得到70年精華地上權，同時必須為國產署辦公廳舍完成改建。

國產署副署長游適銘表示，此案具兩大特色，首先國產署原址的兩棟建物都是4、50年以上老舊建築，可適用危老條例，可望成為中央辦公廳舍危老重建首案；其次，搭配釋出的金華段、中山段兩地上權，都是相當精華的地段。

其中金華段基地鄰近捷運古亭站、中正紀念堂，面積約349坪，容積率225%，雖為住宅用地，但地上權及地上建物得辦理一部讓與；中山段基地則鄰近捷運民權西路站，使用分區為商三，面積約337坪，容積率560%，區位良好，具商業效益。

游適銘表示，得標廠商必須完成國產署兩棟辦公廳舍改建，這部分改建經費約11.4億元，因此權利金底價設定為5,800萬元，相對較低。

國產署表示，國產署原址順利開發完成後，預計可取得辦公廳舍總樓地板面積約2,800坪，此外金華段、中山段在地上權存續期間，國產署可收取權利金及地租約18.9億元，合作廠商投資金額約21.3億元，可擴大內需、促進經濟發展。

游適銘表示，此案將採最有利標，權利金多寡並非唯一的評選標準，會綜合考量投標人提出的開發計畫，以及辦公廳舍興建、裝修等規畫是否到位。未來在國產署兩棟改建建物取得建照後，就會與得標人簽訂金華段、中山段兩地上權合約。

至於國產署原址改建期間，人員將轉往財政部愛國西路舊址上班，預計2025年國產署兩棟建物完工後，再搬回光復南路。

國產署 地上權 精華

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