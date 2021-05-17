翁朝棟給中鋼海外同仁打氣：優秀的公司因危機更上層樓

國內外疫情轉趨嚴峻，中鋼（2002）這期半月刊登出董事長翁朝棟「給海外同仁的一封信」，引用英特爾前執行長葛洛夫所言：「好公司挺過危機，優秀的公司因危機更上層樓」。相信疫情過後，中鋼集團的經營體質及績效定能更勝以往，更加穩健向前。

翁朝棟說，過去一年多來，疫情對海外同仁的工作及生活層面帶來極大限制與不便，派外同仁配合防疫措施，無法如常返國述職、陪伴家人身旁，員眷也無法前往探親，「我感同身受，內心真的非常感謝同仁及寶眷的體諒與理解」。

翁朝棟指出，面對莫大的疫情挑戰，海外同仁還要努力維護公司業務運作，真是承受很大的壓力；驕傲的是，中鋼駐外同仁們的堅守崗位、當責敬業，將中鋼精神發揮極致，體認到中鋼人的榮耀。

翁朝棟說，2020年是中鋼集團面臨艱鉅挑戰的一年，也是進行最多興革的一年，誠如英特爾前執行長葛洛夫所言：「好公司挺過危機；優秀的公司因危機更上層樓」。中鋼有這麼多優秀、堅忍卓絕的同仁站在第一線共同打拼，相信疫情過後，中鋼集團的經營體質及績效定能更勝以往，更加穩健向前。

公開信中透露，中鋼母公司已擬妥COVID-19疫苗接種規劃，在尊重派赴海外同仁意願下，可選擇於國內或海外派駐地接種；其中，國內接種部分，將安排海外同仁於返國述職期間接種。公司也會持續密切關注疫情發展，對同仁健康安全積極作為，隨時因應調整相關措施。

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