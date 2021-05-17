聚陽前4月每股稅前盈餘4.74元 下半年啟動加班生產

聚陽（1477）公告單月稅前盈餘2.52億元，年增1.82倍，累計前4月稅前盈餘達10.78億元，年增60.1%，每股稅前盈餘4.74元。聚陽表示，目前訂單到年底都已大致底定，開始在談明年首季訂單，現在看來明年需求仍是不錯。

聚陽4月營收23.45億元，較去年同期爆炸成長1.07倍，而獲利成長幅度又高於營收成長幅度，年增1.82倍。聚陽表示，主要是產品組合佳，運動盤的需求大增，使出貨占比攀升，另外ASP也較去年同期成長3%，使毛利率表現佳。

聚陽表示，反映原物料成本，預估下半年ASP攀升的速度將比上半年更快，且幅度高於上半年，但具體幅度仍須視原物料變動。

聚陽第2季營收可望與上季微幅成長或持平，呈現淡季不淡，下半年旺季表現將更上層樓，以目前在手訂單看來值得期待，第3季可望挑戰歷史新高。聚陽表示，目前產能利用率皆已是100%，下半年將啟動加班生產以因應旺季生產。

至於柬埔寨政府實施封城停工政策，聚陽表示，雖然柬埔寨政府因應新冠疫情發展，再次延長城鎮封鎖期間，但所影響的產能可移轉到越南廠區，或是遞延生產，不影響整體第2季的出貨，對營運並未造成影響。

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