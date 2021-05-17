持有六年 北市信義區中古豪宅屋主大賺3,500萬元出場

實價登錄揭露大直豪宅「達麗花園」新交易，九樓頂樓戶今年三月以1億2,388萬元成交，每坪單價103.9萬元，對照七年前的取得價格9500萬，屋主賺了2,888萬元，獲利三成，不過這還不是今年最賺的豪宅，信義區豪宅「國泰信義富鼎」八樓戶，今年三月1億9,900萬元賣出，屋主六年前購入價格為1億6,400萬元，該戶賺了3,500萬元，暫居今年第一季北市億元宅中，轉手獲利最多的豪宅交易，而同樣也是國泰信義富鼎八樓另一戶，今年二月交易，也賺了2,780萬元，名列第三賺錢的交易。

進一步觀察地籍資料，兩戶八樓屋主都是奕如實業，2015年取得，今年二、三月前後分別售出給歐康投資和鄭姓自然人，兩戶共入袋6,280萬元，算是投資眼光精準。

台灣房屋信義101特許加盟店店東向秦毅表示，「國泰信義富鼎」一層兩戶，全棟僅16戶，為戶數精簡的中古華廈型豪宅，與周邊的新豪宅相比，具有「低公設、戶數單純、易管理維護」等優勢，歷來鮮少釋出，加上價格比新豪宅親民，因此受到許多低調富豪的青睞。雖然該社區樓層不高，但因鄰三張犁公園、面向信義國中運動場，棟距、景觀條件都不錯，也是信義區少數「坐北朝南」的帝王座向豪宅，又有老牌建商國泰建設的品牌加持，中長期持有，增值空間大。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，達麗花園位於明水路526巷內，屋齡已有17年，樓高僅九樓，社區共34戶，有游泳池，屬於低調的高級華廈，雖然非水岸第一排，不過高樓層仍能享有水岸景觀，該社區近年平均每坪成交價格125萬元左右，頂樓戶有具隱私性，若屋況維護得不錯，加上裝潢價值，賣到136萬元的社區最高價格也不意外。

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