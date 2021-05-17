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防疫優先！日曜天地OUTLET開例先鋒縮短營業時間

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
防疫優先！日曜天地OUTLET縮短營業時間，員工須下載「臺灣社交距離」APP。記者宋健生/攝影
防疫優先！日曜天地OUTLET縮短營業時間，員工須下載「臺灣社交距離」APP。記者宋健生/攝影

國內疫情嚴峻，連續二天爆出破百例本土確診案例，對此，台中日曜天地OUTLET宣布縮短商場營業時間，即日起不分平假日，營業時間調整為中午12時至晚間8時(原營業時間約為上午11時至晚間10時)，為台中地區OUTLET商場調整營業時間開第一槍。

台中日曜天地OUTLET積極防疫，自疫情升溫已自動將防疫等級升級，商場、飯店、餐廳通通防疫動起來，更規定所有員工皆須下載「臺灣社交距離」APP，確保每個人皆掌握與傳染病個案接觸情形，也為全台OUTLET商場開例先鋒。

日曜天地OUTLET表示，第一線員工除了落實實聯制、量測體溫、酒精消毒之外，每人皆須配戴防疫安心貼，記載個人當日體溫，讓顧客安心。

另外，商場空間更每天進行全館消毒，清潔人員清潔館內各區域手扶梯、電梯等公共空間，一天三次；餐廳則實施實聯制、座位間裝設隔板、內用空間擴大客席間距至150公分，保持社交安全距離。

為鼓勵消費者外帶，全館餐廳均推出外帶餐盒，中式餐廳丰盛町更推出「免下車取餐」服務，只要來電預定餐點外帶，即可享8折優惠及免下車取餐服務。

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