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宣捷幹細胞與臺北醫學大學 簽訂技術授權合約

經濟日報 / 記者陳書璿／台北即時報導

宣捷幹細胞（4724）於今(17)日與與臺北醫學大學及其細胞治療與再生醫學研究中心教授黃彥華共同簽署「臨床等級之CIK 2.0體外培養擴增技術方法」技術授權合約。這是宣捷幹細胞首次跨足免疫細胞治療領域，未來將有利於擴充細胞治療產品線。

細胞治療已成為全球生技醫療產業的新顯學，宣捷幹細胞在取得此技術後，將可跨足免疫細胞治療領域，擴充細胞治療產品線，強化市場競爭力，未來可與各醫院合作申請特管辦法，將此技術應用於癌症治療。

董事長宣昶有表示，國際上再生醫療與細胞治療相關臨床試驗與產品日趨成熟，其中關鍵核心為幹細胞，不僅可以利用幹細胞進行細胞治療以修復受損細胞、組織與器官，也能夠運用幹細胞進行新藥開發。宣捷幹細胞以細胞激素激活殺手細胞（Cytokine-induced killer cell, CIK）細胞產品建置細胞治療流程，在特管法的規範許可下，規劃自體CIK免疫細胞針對癌症的治療，藉此服務標準治療無效的病患，為病患帶來更多治療機會。

幹細胞 癌症 北醫

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