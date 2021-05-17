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本土疫情升溫 台塑生醫全力協助防疫檢測

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

隨著疫情升溫，台塑生醫去年以來努力準備的相關防疫策略開始能提供服務。因應近日本土疫情升溫，台塑生醫宜蘭檢驗試劑廠已緊急開始進行抗原試劑製備，將配合防疫需求來提供必要的支援。

台塑生醫自去年以來就不斷的在原有的研發技術上增加新冠肺炎抗原快篩產品研發，台灣原先均以核酸檢測（PCR)為主，台塑生醫早已取得TFDA的專案製造許可，這波防疫需求，剛好能派上用場、幫助台灣防疫。

據了解，因應近日本土疫情升溫，配合某些單位擴大篩檢、快速進行人員檢測分流的需要，台塑生醫宜蘭檢驗試劑廠已緊急開始進行抗原試劑製備，將配合防疫需求來提供必要的支援。

台塑生醫技轉自長庚大學施信如主任的「新冠病毒中和抗體檢測試劑」部份，5月分已開始出貨，協助國產疫苗廠商進行施打疫苗後的中和抗體效價檢測，此部份將會對後續台灣與其他國家地區的防疫工作有所幫助。

此外，台塑生醫了解消費者的恐慌心情，讓民眾採買不擔心，一般防疫商品含抗菌噴霧、抗菌洗手乳等，台塑生醫疫情以來都一直在檢視各種需求，這次也已經提早啟動備貨檢視，拉高生產庫存量，過去一周各類防疫商品的市場需求突然暴增數倍。

台塑 疫情

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