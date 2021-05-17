餐飲第一槍！王品萬華、蘆洲7門店暫停營業 雙北停內用
新北疫情拉警報，餐飲業全面警戒。國內餐飲集團龍頭王品（2727）宣布，台北萬華區石二鍋家樂福桂林店、肉次方西門峨嵋店、尬鍋台北西門店、新北市蘆洲區藝奇、西堤、石二鍋、hot7，7家門店自即日起暫停營業至5月28日止。
另外，王品集團在雙北100家門店，將全部暫停內用，僅提供外帶、外送。公司表示，何時恢復，將視疫情狀況調整，全力配合政策。
王品集團表示，基於保護顧客、同仁安全的立場，嚴格遵守政府各項防疫指示。萬華和蘆洲7家門店自即日起暫停營業至28日，雙北100家門店僅開放外帶、外送。顧客外帶，也將採高規格防疫措施，消費者須全程配戴口罩、量體溫、方可取餐。
雙北之外的其餘門店則持續落實「安心專案」，實聯制、環境定期清潔消毒、戴口罩勤洗手、配戴「今日體溫卡」；另外，協助消費者量體溫、消毒，提供公筷母匙、用餐適當間距或隔板。
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