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餐飲第一槍！王品萬華、蘆洲7門店暫停營業 雙北停內用

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
王品集團。 聯合報系資料照片／記者許正宏攝影
王品集團。 聯合報系資料照片／記者許正宏攝影

新北疫情拉警報，餐飲業全面警戒。國內餐飲集團龍頭王品（2727）宣布，台北萬華區石二鍋家樂福桂林店、肉次方西門峨嵋店、尬鍋台北西門店、新北市蘆洲區藝奇、西堤、石二鍋、hot7，7家門店自即日起暫停營業至5月28日止。

另外，王品集團在雙北100家門店，將全部暫停內用，僅提供外帶、外送。公司表示，何時恢復，將視疫情狀況調整，全力配合政策。

王品集團表示，基於保護顧客、同仁安全的立場，嚴格遵守政府各項防疫指示。萬華和蘆洲7家門店自即日起暫停營業至28日，雙北100家門店僅開放外帶、外送。顧客外帶，也將採高規格防疫措施，消費者須全程配戴口罩、量體溫、方可取餐。

雙北之外的其餘門店則持續落實「安心專案」，實聯制、環境定期清潔消毒、戴口罩勤洗手、配戴「今日體溫卡」；另外，協助消費者量體溫、消毒，提供公筷母匙、用餐適當間距或隔板。

王品集團 餐飲業 疫情

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