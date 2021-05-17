防疫升級！全台大遠百即日起縮短營業時間

國內疫情嚴峻，因應連日來本土確診病例增多，顧及廣大消費者、專櫃人員與員工的安全，配合中央防疫計畫，全台遠東百貨今（17）日宣布，即日起縮短商場營業時間。

新竹大遠百表示，遠百全台11店及遠企購物中心自5月17日至5月28日，不分平假日營業時間調整為12：00至20：00。新竹大遠百防疫已經全面實施入館「實聯制」登記，並且各餐廳採取二次「實聯制」，加強用餐環境安全，全民防疫不鬆懈。 新竹大遠百防疫全面實施入館「實聯制」登記，全民防疫不鬆懈。業者／提供

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