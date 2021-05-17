萬海航運2,038 TEU新造船「騰春輪」 首航香港
萬海航運（2615）2,038 TEU系列第三艘新造船「騰春輪」（WAN HAI 286）於5月15日首航香港，將安排「騰春輪」配置於亞洲航線。
「騰春輪」為萬海航運新造船12艘2,038 TEU系列貨櫃輪之第三艘，船舶全長175公尺，滿載吃水深10.5公尺，載重噸位23,802噸，航速20.66節。
此批貨櫃輪採用採用劍艏設計，配備全平衡歪斜球型舵、變頻式電動海水泵節能系統，有效提升航行性能，並達到節能減碳目標，提升船隊績效。
本系列船舶更榮獲「智能船舶」（Smart Ship Notation）認證，透過智能船舶系統建置，利用各項監控系統及通訊設備蒐集船舶航行數據及船舶設備運作情形，強化船舶安全管理，為客戶打造安全的貨櫃運輸服務。
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