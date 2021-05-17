尖點防疫升級 員工分組分流、異地辦公 禁跨廠移動

因應台灣本土疫情狀況升溫，尖點（8021）今日強調，以「保護同仁健康安全」及「維持企業持續營運」為最高原則，各廠區已完成或進行中的因應措施如下：原先防疫措施照舊，例如：所有人入廠體溫量測，全程戴口罩等。同時公司於5/15發佈防疫升級公告，每日疫調，並進行各項環安衛宣導。

尖點也指出，加強執行廠內大規模環境消毒。同時人員進行分層分流；並依崗位特性進行分組異地辦公；A、B組居家分組辦公演練中。人員禁止跨廠區移動。人員禁止非必要性的外出行程；限制外部人員進廠。

尖點並以線上會議取代實體會議召開；人員集會以五人為上限並需保持安全距離。禁止舉辦聚餐、集會。

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