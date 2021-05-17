台北雙子星開發案 環評會審查通過

台北市環保局今（17）日召開環評委員會審查「台北市西區門戶計畫臺北車站特定專用區C1/D1（東半街廓）土地開發案環境影響說明書」，經環評委員充分討論後，本案通過環境影響評估審查，後續完成都市設計審議後，即可請領建照動工。

環保局表示，本案開發單位（台北雙星股份有限公司）規劃由機場捷運A1臺北車站上預留鋼柱續接向上興建地上74層、56層兩棟大樓，將作為商場百貨、旅館、辦公室、城市美術展覽館、餐廳、觀景台等使用。

本案環評審查過程全程公開，網路直播，雙星公司因應環評委員審查建議，以綠運具使用率提升至80%進行規劃，導入MaaS（交通行動服務）及智慧交控等交通管理策略，並於D1棟6樓規劃「綠色友善示範停車專區」集中設置電動停車位、共享車停車位及婦幼停車位等，同時優化基地周邊人行動線，以改善交通衝擊影響，並將循環經濟、節能減碳概念納入建築設計，承諾設置智能工地、後續如有光害陳情將無條件負責解決、交通停車訊息資料開放、取得綠建築黃金級標章、美國LEED綠建築黃金級標章、美國WELL健康建築黃金級標章、台灣智慧建築黃金級標章、設置1,007平方公尺之太陽能板等。

考量台北車站特定區未來交通管理及整合問題，環評委員會建議本府交通局於本案施工階段與營運前應進行通盤考量與整合規劃。台北市環評委員會經綜合考量本案對生活環境、自然環境、社會環境及經濟、文化、生態等可能影響之程度及範圍，經專業判斷，認定無環境影響評估法第8條及施行細則第19條第1項第1款及第2款各目情形，環境影響說明書已足以提供審查判斷所需資訊，本案通過環境影響評估審查。

環保局說明，開發單位後續還需完成都市設計審議並取得建照始得動工，環保局將依環評法監督開發單位落實各項環評承諾，以維護環境品質。

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