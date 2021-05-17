六年賺3,500萬！首季北市豪宅獲利大爆發

北市豪宅獲利頻傳，台灣房屋統計實價資料，最新揭露的大直豪宅「達麗花園」9樓頂樓戶，今年3月以1億2388萬成交，單價103.9萬元，對照七年前取得價格9,500萬，屋主賺了2,888萬，獲利三成。

不過這不是今年最賺的豪宅。信義區豪宅國泰信義富鼎8樓戶，今年3月1億9900萬賣出，屋主六年前購入價格為1億6,400萬，該戶賺了3,500萬，暫居今年第一季北市億元宅中，轉手獲利最多的豪宅交易。

另外同樣也是國泰信義富鼎八樓另一戶，今年2月交易，也賺了2,780萬，名列第三賺錢的交易。

進一步觀察地籍資料，兩戶八樓屋主都是奕如實業，104年取得，今年二、三月前後分別售出給歐康投資和鄭姓自然人，兩戶共入袋6,280萬，算是精準投資。

台灣房屋信義101特許加盟店店東向秦毅表示，國泰信義富鼎一層兩戶，全棟僅16戶，為戶數精簡的中古華廈型豪宅，與周邊的新豪宅相比，具有低公設、戶數單純、易管理維護等優勢，歷來鮮少釋出，加上價格比新豪宅親民，因此受到許多低調富豪的青睞。

雖然該社區樓層不高，但因鄰三張犁公園、面向信義國中運動場，棟距、景觀條件都不錯，也是信義區少數「坐北朝南」的帝王座向豪宅，又有老牌建商國泰建設的品牌加持，中長期持有，增值空間大。

觀察今年第一季北市豪宅有轉手資料的豪宅交易，共12筆，其中有十筆獲利，前五名除了國泰信義富鼎兩戶、達麗花園頂樓戶。第四和五名都是內湖的長虹天璽，都是在101年預售購入，今年賣出，分別賺了2,144萬和1,848萬。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，達麗花園位於明水路526巷內，屋齡已有17年，樓高九樓，社區共34戶，有游泳池，屬於低調的高級華廈，雖然非水岸第一排，不過高樓層仍能享有水岸景觀，該社區近年平均成交價格125萬左右，頂樓戶有具隱私性，若屋況維護得不錯，加上裝潢價值，賣到136萬的社區最高價格也不意外。

內湖豪宅長虹天璽 105年完工，近內湖市區，鄰麗山國小，生活機能成熟，加上有藝人住戶，讓長虹天璽成為內湖明星級豪宅，而106年後電塔拆遷，身價明顯翻漲，平均單價在九字頭，中高樓層單價百萬起跳，預售持有的轉手戶幾乎都能大轉一筆，去年五樓戶還賺4,372萬。 資料來源／台灣房屋

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