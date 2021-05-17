快訊

興達電廠發生1號機無預警故障 台電稍後對外說明

直播／疫情爆不停！本土確診單日增333例 雙北共306例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

六年賺3,500萬！首季北市豪宅獲利大爆發

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
國泰信義富鼎 圖／台灣房屋提供
國泰信義富鼎 圖／台灣房屋提供

北市豪宅獲利頻傳，台灣房屋統計實價資料，最新揭露的大直豪宅「達麗花園」9樓頂樓戶，今年3月以1億2388萬成交，單價103.9萬元，對照七年前取得價格9,500萬，屋主賺了2,888萬，獲利三成。

不過這不是今年最賺的豪宅。信義區豪宅國泰信義富鼎8樓戶，今年3月1億9900萬賣出，屋主六年前購入價格為1億6,400萬，該戶賺了3,500萬，暫居今年第一季北市億元宅中，轉手獲利最多的豪宅交易。

另外同樣也是國泰信義富鼎八樓另一戶，今年2月交易，也賺了2,780萬，名列第三賺錢的交易。

進一步觀察地籍資料，兩戶八樓屋主都是奕如實業，104年取得，今年二、三月前後分別售出給歐康投資和鄭姓自然人，兩戶共入袋6,280萬，算是精準投資。

台灣房屋信義101特許加盟店店東向秦毅表示，國泰信義富鼎一層兩戶，全棟僅16戶，為戶數精簡的中古華廈型豪宅，與周邊的新豪宅相比，具有低公設、戶數單純、易管理維護等優勢，歷來鮮少釋出，加上價格比新豪宅親民，因此受到許多低調富豪的青睞。

雖然該社區樓層不高，但因鄰三張犁公園、面向信義國中運動場，棟距、景觀條件都不錯，也是信義區少數「坐北朝南」的帝王座向豪宅，又有老牌建商國泰建設的品牌加持，中長期持有，增值空間大。

觀察今年第一季北市豪宅有轉手資料的豪宅交易，共12筆，其中有十筆獲利，前五名除了國泰信義富鼎兩戶、達麗花園頂樓戶。第四和五名都是內湖的長虹天璽，都是在101年預售購入，今年賣出，分別賺了2,144萬和1,848萬。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，達麗花園位於明水路526巷內，屋齡已有17年，樓高九樓，社區共34戶，有游泳池，屬於低調的高級華廈，雖然非水岸第一排，不過高樓層仍能享有水岸景觀，該社區近年平均成交價格125萬左右，頂樓戶有具隱私性，若屋況維護得不錯，加上裝潢價值，賣到136萬的社區最高價格也不意外。

內湖豪宅長虹天璽 105年完工，近內湖市區，鄰麗山國小，生活機能成熟，加上有藝人住戶，讓長虹天璽成為內湖明星級豪宅，而106年後電塔拆遷，身價明顯翻漲，平均單價在九字頭，中高樓層單價百萬起跳，預售持有的轉手戶幾乎都能大轉一筆，去年五樓戶還賺4,372萬。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

豪宅 國泰

延伸閱讀

麥格瑞迪求售休士頓豪宅 阿里巴巴上也登訊息

班艾佛列克5億豪宅險遭入侵 幸好狗仔隊相救

豪宅便宜租！桃園中路3號社宅明年3月租 417戶帶皮箱可入住

天母豪宅租金超佛 單坪千元出頭

相關新聞

雙北三級警戒 生技廠捐檢測試劑協助抗疫

雙北進入第三級防疫警戒，台灣生技廠商繼寶齡富錦15日捐贈旗下抗原快篩試劑及消毒產品後，泰博科技及金萬林今天也宣布捐贈檢測...

尖點防疫升級 員工分組分流、異地辦公 禁跨廠移動

因應台灣本土疫情狀況升溫，尖點（8021）今日強調，以「保護同仁健康安全」及「維持企業持續營運」為最高原則，各廠區已完成...

台北雙子星開發案 環評會審查通過

台北市環保局今（17）日召開環評委員會審查「台北市西區門戶計畫臺北車站特定專用區C1/D1（東半街廓）土地開發案環境影響...

六年賺3,500萬！首季北市豪宅獲利大爆發

北市豪宅獲利頻傳，台灣房屋統計實價資料，最新揭露的大直豪宅「達麗花園」9樓頂樓戶，今年3月以1億2388萬成交，單價10...

因應雙北防疫 崇越科技啟動異地、分流、居家辦公

因應雙北市防疫警戒提升至第三級，崇越科技（5434）今日表示，啟動異地、分流、居家辦公相關措施，依工作性質決定辦公方式，...

和去年形勢正好相反！專家：房市資金行情恐破滅

去年全球疫情爆發，台灣房地產「先蹲後跳」，現在國內疫情炸開，情況仍會一樣嗎？房地產學者章定煊表示，去年台灣房市好，是因為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。