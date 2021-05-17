因應雙北防疫 崇越科技啟動異地、分流、居家辦公

因應雙北市防疫警戒提升至第三級，崇越科技（5434）今日表示，啟動異地、分流、居家辦公相關措施，依工作性質決定辦公方式，居家辦公每週分組輪替；另外針對需進公司上班者，中午統一由公司提供安永鮮物健康餐盒，藉以保護員工健康，確保企業運營不中斷。

此外，崇越科技表示，補助集團近千名國內員工施打新冠肺炎（COVID-19）疫苗，配合政府同心協力阻斷疫情傳播鏈，善盡企業責任，與政府攜手共同守住防線。

除啟動異地、居家辦公外，崇越科技也表示，亦啟動以下分流措施，包含：全程戴口罩、各層樓設置酒精消毒洗手以及體溫計、每日量測體溫或額溫至少2次；會議室、電梯啟動分流，並限制使用人數；訪客盡量改以電話或視訊會議進行，如需面對面拜訪，安排於一樓大廳會面，不得進入辦公區域。

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