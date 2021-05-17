股東會完成改選 支持新團隊守護永豐餘下個百年

永豐餘（1907）今（17）日股東會由董事長何奕達主持，因雙北疫情已升到三級，股東會採主會場外另規畫8間獨立空間會議室，股東會出席率84.94%，因現場股東發言踴躍，股東會歷時2.5小時。

永豐餘上午股東會完成董監改選，接著下午董事會將推舉新董座，以董事候選人劉慧瑾（現職施耐德電機策略客戶副總）呼聲最高，未來何壽川家族將退居二線、正式宣告永豐餘走向專業經理人領軍時代。

何奕達在股東會結束前也說，感謝擔任董事20幾年的何壽川先生的高瞻遠矚，永豐餘即將邁入專業經理人時代，相信在他們的帶領下一定可以提升公司既有的優勢，在面對時代巨變下，培養競爭力，持續為股東創造價值，請大家支持新的經營團隊，守護永豐餘的下一個百年。

永豐餘今董監改選，計改選5席董事和選任4席獨立董事。五位一般董事為劉慧瑾、蔡維力、黃鯤雄、王金山及黃俊傑。獨立董事則為盧希鵬、黃迪熹、張懿云、胡均立。九席董事皆為專業經理人。

永豐餘表示，因應投資人對公司治理的逐年重視，永豐餘本屆董事改選，將原本3席獨立董事增加為4席，並廣納專業經理人成為董事會成員，全面提升公司治理。

永豐餘今股東會在台北集思交通部國際會議中心舉行，公司表示，今天實體股東會參與的人數較平時少了三分之一，另線上參與踴躍，準備了200個與會名額，足夠因應。

永豐餘股東會通過去年財報，全年合併營收732.34億元，稅後淨利52.09億元，年增127.5%，每股稅後盈餘3.14元，並通過股利分派案，每股配發現金股利1.5元，較去年增加114%。

永豐餘表示，面對國際疫情險峻、氣候變遷、減碳計劃影響，為求百年永豐餘永續發展，永豐餘投控將朝向五大方向發展，包括：1. 能源發展及管理；以再生與潔淨能源為目標。2. 以互聯網科技加強產業上下游生態鏈的完整成型。3. 持續循環經濟的發展，邁向零廢棄、淨零碳排的綠色經濟。4. 材料科技的開發，發展醣經濟，朝向特殊材料科學研發。5. 生態鏈中的新創公司投資與孵化，持續支持各子公司加速轉型成長，實現長期投資利益。

永豐餘轉型全面由專業經理人董事會來治理，主要遵循大家長何壽川「無私，才能永續」想法，推舉各界專家人才為公司引進更多決策面向，包括能源管理、產業策略、循環經濟、材料科學、新創產業投資與孵育，會計財務、法律專業等。

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