金萬林捐贈5萬劑新冠核酸試劑 給國內醫療院所
隨著疫情升溫，金萬林（6645）今（17）日宣布，旗下新冠肺炎核酸檢測試劑產品，將捐贈5萬劑供各大醫療單位使用，以期滿足國內檢測需求。
「金萬林qPCR鼻咽核酸檢測試劑」和「檢測設備」具有美國EUA、台灣TFDA certified、菲律賓FDA以及CE等國際認證，在自行研發之AI輔助報告系統的輔佐下，篩檢分析結果不只能在15分鐘內，批次產出94份的報告，更可以減少人為誤差，提升檢測準確率，精準且快速。
金萬林指出，目前輔導的檢測中心，正全力配合政府，持續增加新冠肺炎檢測量能，從「華航諾富特飯店」疫情爆發至今，已經協助處理近千件的檢測案件，檢測人員不辭辛勞進行篩檢作業，只求更有效率之精確報告提供。
金萬林強調，目前日檢測量最高能達到一萬份，同時繼續加開試劑GMP產線，日產量可達10萬劑以上，相關常備庫存量擁有至少15萬劑。金萬林公司提供之試劑，可適用於國內大部分醫療單位既有的檢測儀器，隨時配合國內檢測使用，另外，輔導檢測所需人力也已妥善安排部署，以即時因應各大醫療單位的緊急案件，盼能在最短的時間內，滿足大量快速篩檢之效益。
疫情再度升溫，並非任何人樂見，抗疫優先，呼籲各界一起配合國家防疫政策。金萬林這次將盡最大的努力，更期盼善盡社會責任，成為國家防疫最堅強的後盾。
2021報稅眉角
▪【專題】新制小確幸、滑手機輕鬆報稅 所有眉角看這裡
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言