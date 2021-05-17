金萬林捐贈5萬劑新冠核酸試劑 給國內醫療院所

隨著疫情升溫，金萬林（6645）今（17）日宣布，旗下新冠肺炎核酸檢測試劑產品，將捐贈5萬劑供各大醫療單位使用，以期滿足國內檢測需求。

「金萬林qPCR鼻咽核酸檢測試劑」和「檢測設備」具有美國EUA、台灣TFDA certified、菲律賓FDA以及CE等國際認證，在自行研發之AI輔助報告系統的輔佐下，篩檢分析結果不只能在15分鐘內，批次產出94份的報告，更可以減少人為誤差，提升檢測準確率，精準且快速。

金萬林指出，目前輔導的檢測中心，正全力配合政府，持續增加新冠肺炎檢測量能，從「華航諾富特飯店」疫情爆發至今，已經協助處理近千件的檢測案件，檢測人員不辭辛勞進行篩檢作業，只求更有效率之精確報告提供。

金萬林強調，目前日檢測量最高能達到一萬份，同時繼續加開試劑GMP產線，日產量可達10萬劑以上，相關常備庫存量擁有至少15萬劑。金萬林公司提供之試劑，可適用於國內大部分醫療單位既有的檢測儀器，隨時配合國內檢測使用，另外，輔導檢測所需人力也已妥善安排部署，以即時因應各大醫療單位的緊急案件，盼能在最短的時間內，滿足大量快速篩檢之效益。

疫情再度升溫，並非任何人樂見，抗疫優先，呼籲各界一起配合國家防疫政策。金萬林這次將盡最大的努力，更期盼善盡社會責任，成為國家防疫最堅強的後盾。

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