泰博捐贈5.5萬劑新冠快篩給雙北市政府 千劑給台大醫院

泰博（4736）今(17)日透過「財團法人福爾關懷基金會」將其所生產的威創新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑，捐贈共5.5萬劑給台北市政府及新北市政府，台大總醫院及台大癌症中心醫院3千劑，作為防疫使用，希望能在此波疫情蔓延之際，共同協助抗疫。

泰博表示，旗下新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑已經取得歐盟、印度、土耳其、泰國、菲律賓及德國BeFarm等各國家的認證，能有效快速針對變異病毒進行篩檢，成功達到防疫效果。

產能不份，泰博建置有全台灣最高產能的抗原試劑生產線，目前每月可以足量供應國內300-500萬劑，必要時可以增產到一千萬劑，能夠滿足國內防疫市場的充分需求。

泰博生產抗原快篩試劑為全自動化生產，能確保靈敏度及專一性維持高度一致的品質，優於台灣其他採用的半自動或手工產線，容易因半自動或手工生產，而有品質浮動的缺點。另外，泰博採用卡匣式設計，相較於非卡匣裸片，使用上有不易受潮，無交叉污染風險，使用便利等特性。國際大廠如亞培，羅氏藥廠的抗原試劑亦均採用卡匣設計。

商品推薦