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東陽4月獲利 年增132%

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

東陽（1319）4月自結合併稅前淨利3620萬元，年增成長132% ，獲利表現不錯，盤中跌幅縮小。

東陽 2021年4月自結合併稅前淨利3,620萬元，較去年同期成長132%。若排除4月匯兌損失4,375萬元，則較去年同期成長224%。

前4月自結累計合併稅前淨利為3.44億元，較去年同期累計成長26%，稅前EPS 0.59 元。若排除兩期匯兌後則較去年同期累計成長34%。

AM、OEM事業群，加強整理整頓，提升整體競爭力。

東陽 OEM

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