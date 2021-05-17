東陽4月獲利 年增132%
東陽（1319）4月自結合併稅前淨利3620萬元，年增成長132% ，獲利表現不錯，盤中跌幅縮小。
東陽 2021年4月自結合併稅前淨利3,620萬元，較去年同期成長132%。若排除4月匯兌損失4,375萬元，則較去年同期成長224%。
前4月自結累計合併稅前淨利為3.44億元，較去年同期累計成長26%，稅前EPS 0.59 元。若排除兩期匯兌後則較去年同期累計成長34%。
AM、OEM事業群，加強整理整頓，提升整體競爭力。
2021報稅眉角
▪【專題】新制小確幸、滑手機輕鬆報稅 所有眉角看這裡
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言