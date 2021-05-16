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富邦人壽推九措施 確保同仁健康、營運不中斷

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導

富邦人壽今(16)日表示，因應疫情升溫，雙北進入第三級警戒，富邦人壽亦提高防疫強度，發布九大防疫強化措施，以確保同仁健康安全、營運不中斷；新竹地區以北之外勤業務員，即日起至6月8日，無需進辦公室降低接觸，改採線上作業持續提供保險服務。

九大防疫強化措施詳細說明如下：

ㄧ、包含內外勤同仁，進入辦公環境前將量測體溫控管，辦公期間全程佩戴口罩，且會議以電話或視訊為主。

二、針對雙北地區之內外勤辦公與營業環境，每周進行全面性消毒作業。

三、公司關鍵部門(如財務精算、投資等)已完成異地備援辦公搬遷作業，以確保公司營運持續不受影響。

四、針對居家辦公相關因應方案皆已完成就緒，且已有部分人員開始進行居家辦公，將視疫情發展評估是否全面啟動。

五、居住台北市萬華地區之內勤員工，未來兩周啟動居家辦公，避免疫情風險擴散。

六、全台通訊處5月初已落實人員管控、適當分流，且禁止工作環境群聚。

七、全台通訊處已明令禁止相互交流活動(如聯合早會)，同仁如外帶餐點回單位用餐，用餐期間應採梅花座且保持適當社交距離，或於個人座位隔板內飲食。

八、新竹以北、宜蘭地區及CDC公告屬於第三級疫情警戒地區通訊處，停止早會活動，即日起至6/8，同仁非必要無需進入辦公室；對客戶之服務，改以線上服務為主。

九、防疫期間儘量避免接觸客戶，各項服務改以電話或網路平台進行，各項受理及行政作業採雲端數位工具辦理，減少人員接觸；如有必要與客戶見面，應做好個人防疫措施，並全程佩戴口罩。

疫情 富邦人壽

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