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永豐餘分組分流防疫 產線加強防疫與消毒

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

造紙業龍頭永豐餘（1907）因應雙北市防疫警戒提升至第三級，提升防疫機制，祭出九大因應措施，包括永豐餘各廠提高防疫規格，後勤人員採分組、分流、分區上班。並要求產線人員加強防疫，進廠後所有人員全程配戴口罩，產線交班前30分鐘進行工作環境的消毒清理。

永豐餘防疫升級九大因應措施如下：

1. 台北辦公室人員於明（17）日至5月28日啟動各部門分組分流上班機制。總公司同仁半數居家辦公，到公司上班者分成三個時段分流。

2. 搭乘電梯每部控制在5人以內，三樓(含)以下樓層禁止搭乘電梯，以降低接觸傳染的潛在風險。

3. 進入永豐餘信誼大樓所有人，均需每日填寫健康申報表，取得健康關懷QR Code以便追縱紀錄，未出示將無法進入大樓。而永豐餘所有員工，在辦公室內需全程配戴口罩(用餐喝水除外)，搭乘電梯亦需全程配戴口罩、不能交談。

4. 永豐餘各廠也提高防疫規格，後勤人員採分組、分流、分區上班。

5. 產線人員加強防疫，進廠後所有人員全程配戴口罩，產線交班前30分鐘進行工作環境的消毒清理。

6. 交班時採「不接觸」形式，以視訊、電話、通訊軟體等形式進行工作交接，交接完成後直接離廠，不於廠區逗留，上下班於停車場時亦禁止交談。

7. 大部分工廠關閉廠區餐廳，全廠人員用餐皆供應便當，並於自己座位或固定區域用餐。

8. 部分未能關閉餐廳的廠區，同仁用餐採固定座位，不得任意更換座位，並以隔板隔開用餐人員，餐後使用當桌消清用品，消毒桌面。

9. 在此疫情的非常時期，全台同仁也停止出差、拜訪客戶及不必要之移動。室內會議盡量以通訊軟體進行視訊會議或討論，若真需要當面溝通，每場會議不得超過5人。

永豐餘 口罩

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