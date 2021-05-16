微風防疫再升級 全額補助員工施打疫苗
因應國內疫情升溫，微風集團防疫再升級，除了全力配合政府政策外，更宣布將全額補助正職同仁施打AZ新冠疫苗，同時從接種疫苗當天起再提供兩天公假。
微風表示，希望同仁踴躍施打疫苗，保護自己，也守護消費者的健康，一起攜手防堵疫情擴散。
同時全館以「滾動式防疫」因應，加強人流控管，全面採實聯制、各館設置紅外線熱像儀，掌控入館人員體溫、每小時進行清潔消毒、加強手扶梯/電梯/門把按鍵/馬桶 清潔消毒。
另外，有行動防疫大使不定時巡館並準備酒精，隨時提供使用、全面實施日日排換氣、各館入口備有口罩、館內配置地貼、桌貼，提醒維持社交距離、各館出入口、餐廳、育嬰室、各服務台設置消毒酒精設備、每日皆會進行員工防疫衛教並正確戴好口罩勤洗手，讓民眾得以安心、安全的購物。
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