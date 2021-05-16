長榮航空召開防疫會議 班機持續營運、員工安全確保

臺大進修推廣學院近期將開辦「金融政治與世界新秩序」研習課程，自110年6月17日起每週四晚上授課，110年5月14日前完成報名可享優惠。該課程由曾任臺大管理學院產學發展辦公室高階管理教育發展中心線上課

2021-04-27 17:04