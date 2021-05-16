快訊

會考國文／「未成功的物品展覽會」參考範文

竹縣新增3例本土 竹北男曾赴萬華、2童就讀幼兒園

長榮航空召開防疫會議 班機持續營運、員工安全確保

經濟日報 / 記者邱馨儀／即時報導

長榮航空（2618）因應疫情今(16)日上午再度召開防疫會議，以「班機持續營運、員工安全確保」為主軸，強化檢視並精進各項應變措施，除再次提醒同仁作好自主健康監測，出現發燒或疑似COVID-19症狀時應主動通報主管之外，主管亦應多關懷同仁健康狀況。另公司內部環境將加強消毒頻率，各部門依業務特性及需求，實施分組、分區、分流、異地及居家上班等方式，會議則以視訊/電話為原則，並謝絕非必要之訪客及停止員工國內外出差，搭乘公司交通車同仁也需掃描QR code落實實聯制，期以全面具體的防疫作為，確保員工身體健康，並維持公司正常營運。

長榮航空 疫情

延伸閱讀

加強防疫 東勢林區管理處各森林遊樂區用餐一律外帶

新北院為防疫部分案件暫緩開庭 呼籲民眾別白跑一趟

防疫再升級 指揮中心授權地方政府公布足跡

防疫警戒升級基隆院檢應變 開庭、執行日變動

相關新聞

百貨首例！微風宣布全額補助員工施打疫苗 給兩天公假

百貨業因應疫情陸續啟動相關機制，繼環球購物中心後，京站也宣布營業時間縮短兩小時，另外，微風則是率先百貨商場宣布，全額補助...

防疫不忘微笑！ 口罩國家隊內部信流出暖心炸裂

台灣疫情升級，民眾憂心忡忡，但這時國家口罩隊成員-友嘉集團的友嘉實業及台灣麗偉一封內部信流出，字裡行間充滿對台灣的熱愛和...

疫情升溫 餐飲業嚴格防疫、健身房暫停營業

本土疫情升溫，餐飲業者嚴格落實防疫工作，採行實聯制、來店人流與訂位控管。健身工廠則因應疫情嚴峻，將在今天下午4時起至5月...

蘋果日報紙本停刊 北市勞局籲大量解雇需提前60天通報

《蘋果日報》宣布將在本月18日紙本停刊並裁員，北市勞動局指出，依最近員工勞保投保資料，蘋果日報公司人數為757人，截至今...

疫情炸開 房市2大可能

疫情警戒升級，房市五二○檔期首當其衝，購屋族想撿便宜，卻怕還有更便宜，投資客則擔心量價齊跌，房產專家認為，政策、疫情會影...

台大「金融政治與世界新秩序」班 優惠延至5/14止

臺大進修推廣學院近期將開辦「金融政治與世界新秩序」研習課程，自110年6月17日起每週四晚上授課，110年5月14日前完成報名可享優惠。該課程由曾任臺大管理學院產學發展辦公室高階管理教育發展中心線上課

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。