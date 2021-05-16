長榮航空召開防疫會議 班機持續營運、員工安全確保
長榮航空（2618）因應疫情今(16)日上午再度召開防疫會議，以「班機持續營運、員工安全確保」為主軸，強化檢視並精進各項應變措施，除再次提醒同仁作好自主健康監測，出現發燒或疑似COVID-19症狀時應主動通報主管之外，主管亦應多關懷同仁健康狀況。另公司內部環境將加強消毒頻率，各部門依業務特性及需求，實施分組、分區、分流、異地及居家上班等方式，會議則以視訊/電話為原則，並謝絕非必要之訪客及停止員工國內外出差，搭乘公司交通車同仁也需掃描QR code落實實聯制，期以全面具體的防疫作為，確保員工身體健康，並維持公司正常營運。
2021報稅眉角
▪【專題】新制小確幸、滑手機輕鬆報稅 所有眉角看這裡
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言