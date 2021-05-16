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防疫不忘微笑！ 口罩國家隊內部信流出暖心炸裂

經濟日報 / 記者宋健生／台中即時報導
友嘉集團總裁朱志洋。記者宋健生／攝影
友嘉集團總裁朱志洋。記者宋健生／攝影

台灣疫情升級，民眾憂心忡忡，但這時國家口罩隊成員-友嘉集團的友嘉實業及台灣麗偉一封內部信流出，字裡行間充滿對台灣的熱愛和對員工的鼓勵，呼籲大家即使戴著口罩也別忘記微笑，讓人直呼暖心。疫情期間，企業共體時艱，足為表率。

友嘉擁有全世界第三大工具機廠，去年作為口罩國家隊一員，在疫情緊張時協助台灣量產口罩，成功防堵疫情。今年隨著疫情第二波高峰到來，總裁朱志洋寫了一封給集團員工的信，鼓勵大家共同努力，幫台灣打贏這一仗。

信中第一句話就表示，希望大家不只身體健康，而且能夠保持著面對生活挑戰的勇氣，「因為我們的家園，深愛的台灣，此時正在過關，需要我們每個人用堅定的心，為社會凝聚穩定力量」。

朱志洋鼓勵居住萬華區的員工主動篩檢，並提出各種企業內防護升級的措施，之後他不忘鼓勵大家，即使大家都帶著口罩，視訊時也請記得給對方一個微笑。

因為「全台灣正為防疫奮鬥中，與我們視訊的不只是我們的同事，更是與我們一起嚴以律己，為台灣奮鬥的夥伴」。

信中朱志洋鼓勵集團全體同仁施打疫苗、全額補助和一天有薪假。而且萬一接種疫苗後出現不當反應，一切醫療費用自費部分都將由公司承擔，且治療期間給予有薪病假。

內部信也強調，「台灣至今仍是全世界最安全的國家，這樣的美好是我們所有人一起努力來的」所以即使大環境不由我們，但起碼我們要讓自己遠離風險，加強自己的防護措施，才能幫助到整體。

友嘉集團總裁朱志洋給員工的公開信，呼籲大家即使戴著口罩也別忘記微笑。記者宋健生／翻攝
友嘉集團總裁朱志洋給員工的公開信，呼籲大家即使戴著口罩也別忘記微笑。記者宋健生／翻攝

疫情 口罩 朱志洋

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