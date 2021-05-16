百貨首例！微風宣布全額補助員工施打疫苗 給兩天公假

百貨業因應疫情陸續啟動相關機制，繼環球購物中心後，京站也宣布營業時間縮短兩小時，另外，微風則是率先百貨商場宣布，全額補助員工施打疫苗，並再提供兩天公假。

微風百貨表示，因應國內疫情升溫，多縣市進入第三級或準三級警戒，為讓同仁安全、安心工作，集團除了全力配合政府政策外，更領先百貨業界率先宣布：「將全額補助正職同仁施打AZ新冠疫苗，同時從接種疫苗當天起再提供兩天公假。」希望同仁踴躍施打疫苗，保護自己，也守護消費者的健康，一起攜手防堵疫情擴散。

微風百貨表示，全館以「滾動式防疫」因應，加強人流控管，全面採實聯制、各館設置紅外線熱像儀，掌控入館人員體溫、每小時進行清潔消毒、加強手扶梯/電梯/門把按鍵/馬桶 清潔消毒、行動防疫大使不定時巡館並準備酒精，隨時提供使用、全面實施日日排換氣、各館入口備有口罩、館內配置地貼、桌貼，提醒維持社交距離、各館出入口、餐廳、育嬰室、各服務台設置消毒酒精設備、每日皆會進行員工防疫衛教並正確戴好口罩勤洗手，讓民眾得以安心、安全的購物。

京站時尚廣場則公告營業時間異動，因應疫情第三級警戒，5月17日至5月28日調整營業時間為周日-周四12:00-20:30，周五、周六12:00-21:00，較原營業時間晚一個小時營業、早一個小時打烊。

京站（2942）表示，除了應變升級各項防疫措施外，更以視保護員工與顧客的健康及安全為首要任務，並要求來館顧客協助配合以下措施：1. 入館全面實聯制、2. 人數總量管制、3. 全程配戴口罩、入場量體溫、手部消毒、4. 試吃、試用、試擦或近距離服務暫停、5. 餐飲保持安全距離，用餐隔板設置、6. 每小時消毒公共區域、7. 用餐鼓勵使用外送平台服務，並設置統一取貨區。

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