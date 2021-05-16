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國內疫情進入社區流行 指揮中心宣布四大醫療應變策略

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

中央流行疫情指揮中心今(16)日宣布，因應國內新冠肺炎疫情進入社區流行階段，為確保國內醫療院所對疫情的因應及保全醫療量能，即日起全國醫療機構實施下列醫療應變作為：

一、 門診營運降載：

（一） 依病人治療之急迫性需求等，評估病人且綜合考量延遲提供病人診療的風險及疾病傳播的風險後，決定提供或延遲診療。

（二） 可延遲診療之醫療暫緩（如：健檢、美容、預定手術或檢查、物理及職能復健等）。

二、 加強社區監測通報採檢：

（一） 病人於入院前一律篩檢，採檢後至入院前待在家中，避免外出。緊急需住院者，於入住病房前一律採檢。

（二） 倘若病人檢驗結果為陰性，僅能作為當下疾病狀態之判定，但無法排除病人為已遭感染但尚在潛伏期的症狀前期(pre-symptomatic)的可能，因此應持續監測健康狀況。

（三） 住院期間若出現發燒、呼吸道症狀、味覺嗅覺喪失、不明腹瀉等新冠肺炎相關症狀或醫師懷疑時進行採檢。

三、 加強員工健康監測：

（一） 落實工作人員每日體溫量測及健康狀況監測（包括體溫及相關症狀），並確實登錄，有疑似症狀應立即通報採檢。

（二） 定期（5-7天）針對高風險單位醫療照護相關工作人員(如：急診、加護病房及專責病房等)進行鼻咽或深喉唾液採檢。

四、 國際醫療暫停(特殊或緊急採專案許可除外)。

指揮中心指出，國內醫療機構相關應變策略，將視疫情狀況滾動修正相關規定。

疫情 肺炎

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