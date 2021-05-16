快訊

【確診縣市地圖】再爆206例 雙北分布區域以萬華、板橋病例最多

周玉蔻搶先報確診是否開罰 陳時中：講數目有違法嗎？

指揮中心：落實「持續營運指引」降低疫情對企業之衝擊

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

中央流行疫情指揮中心昨(15)日公布臺北市及新北市，提升至新冠肺炎疫情警戒標準第三級，全國則為第二級。國內產業及企業營運已陸續受到新冠肺炎疫情影響，層面包括人員出勤、業務推展及生產營運等。為降低疫情對企業營運的衝擊，指揮中心要求各企業落實「企業因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情持續營運指引」。

指揮中心指出，疫情已進入「發生持續性或廣泛性社區傳播」的持續營運計畫階段，建議企業依疫情情境、風險評估、因應對策、應變組織和緊急聯絡網、持續營運計畫演練五大架構，依照此階段落實企業內部的持續營運計畫。建議企業盤點核心任務、衝擊面，並分別建議從人員、業務、生產、營運進行評估，根據評估結果，分別就保護員工降低感染風險、人員辦公、出勤及出差方式改變因應、企業持續營運因應措施，以及其他配合衛生主管機關政策之措施，提供因應對策制定之建議或規定。

有關落實個人及工作場所衛生管理部分的重要提醒事項：

1. 執行員工健康監測計畫及異常追蹤處理機制

2. 落實生病在家休息

3. 彈性調整人力，啟動異地辦公或在家上班機制

4. 進行空間調整，讓人員保持適當間距，將員工間及與客戶或其他合作夥伴間進行空間區隔。若無法維持社交距離，須配戴口罩

5. 員工餐廳須保持桌與桌距離 1.5 公尺以上或設有隔屏，餐桌設有隔板。若無法落實，以外帶為之

6. 取消或延後與工作相關的集會或活動或改其他替代方案(如視訊)。請員工勿參加集會活動

7. 部份幼兒托育和學校可能會暫停上課，提供彈性請假照顧兒童

指揮中心表示，由於企業種類及營運模式差異性大，請依計畫成立應變小組，依照中央指揮中心的建議，針對疫情進行滾動式管理。指揮中心請各部會轉知轄下單位及相關產業公會，透過各管道落實持續營運計畫，讓企業受疫情影響的衝擊降至最低，待疫情結束後也能儘速恢復核心或優先項目的營運能力。

疫情 肺炎

延伸閱讀

築起防護罩！台中和平警分局各所防疫隔板加強版完工

雙北三級警戒 士檢：原則暫緩開庭除了特例

喪禮實聯制 高市殯儀館、戶所假日大消毒

高雄確診女案1289匡列247人 採檢結果出爐

相關新聞

防疫不忘微笑！ 口罩國家隊內部信流出暖心炸裂

台灣疫情升級，民眾憂心忡忡，但這時國家口罩隊成員-友嘉集團的友嘉實業及台灣麗偉一封內部信流出，字裡行間充滿對台灣的熱愛和...

百貨首例！微風宣布全額補助員工施打疫苗 給兩天公假

百貨業因應疫情陸續啟動相關機制，繼環球購物中心後，京站也宣布營業時間縮短兩小時，另外，微風則是率先百貨商場宣布，全額補助...

疫情升溫 餐飲業嚴格防疫、健身房暫停營業

本土疫情升溫，餐飲業者嚴格落實防疫工作，採行實聯制、來店人流與訂位控管。健身工廠則因應疫情嚴峻，將在今天下午4時起至5月...

蘋果日報紙本停刊 北市勞局籲大量解雇需提前60天通報

《蘋果日報》宣布將在本月18日紙本停刊並裁員，北市勞動局指出，依最近員工勞保投保資料，蘋果日報公司人數為757人，截至今...

疫情炸開 房市2大可能

疫情警戒升級，房市五二○檔期首當其衝，購屋族想撿便宜，卻怕還有更便宜，投資客則擔心量價齊跌，房產專家認為，政策、疫情會影...

台大「金融政治與世界新秩序」班 優惠延至5/14止

臺大進修推廣學院近期將開辦「金融政治與世界新秩序」研習課程，自110年6月17日起每週四晚上授課，110年5月14日前完成報名可享優惠。該課程由曾任臺大管理學院產學發展辦公室高階管理教育發展中心線上課

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。