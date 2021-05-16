國內新增206例本土新冠肺炎確診病例 1例境外移入

中央流行疫情指揮中心今（16）日公布國內新增207例新冠肺炎確定病例，分別為206例本土及1例境外移入。

指揮中心指揮官陳時中表示，今日新增之206例本土個案為90男116女，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日/採檢日介於今年4月6日至5月15日，居住縣市分別為臺北市89例、新北市97例、彰化縣九例、宜蘭縣及新竹縣各三例、桃園市及基隆市各兩例、臺中市一例。

陳時中說明，其中茶藝館相關14例、宜蘭遊藝場相關1例、某社團相關2例、萬華活動史相關19例，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增之1例境外移入個案為印度籍20多歲女性， 於5月8日自印度入境 ，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，來臺期間無症狀，於15日確診。

指揮中心提醒，請符合公費接種對象者踴躍接新冠肺炎疫苗，及早獲得保護力。接種新冠肺炎疫苗可以減少罹病、重症及死亡的風險，並可形成社區群體免疫力，降低疫情傳播機會。符合目前公費疫苗接種對象者，無須等候接種通知，請於接種前先上網或電話預約，並攜帶健保卡至接種院所施打。如無法預約，得攜帶身分證或其他身分證明文件(如員工證)等至接種單位，由醫療院所確認後接種疫苗。

指揮中心籲請民眾落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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