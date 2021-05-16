快訊

【確診縣市地圖】再爆206例 雙北分布區域以萬華、板橋病例最多

周玉蔻搶先報確診是否開罰 陳時中：講數目有違法嗎？

國內新增206例本土新冠肺炎確診病例 1例境外移入

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

中央流行疫情指揮中心今（16）日公布國內新增207例新冠肺炎確定病例，分別為206例本土及1例境外移入。

指揮中心指揮官陳時中表示，今日新增之206例本土個案為90男116女，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日/採檢日介於今年4月6日至5月15日，居住縣市分別為臺北市89例、新北市97例、彰化縣九例、宜蘭縣及新竹縣各三例、桃園市及基隆市各兩例、臺中市一例。

陳時中說明，其中茶藝館相關14例、宜蘭遊藝場相關1例、某社團相關2例、萬華活動史相關19例，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增之1例境外移入個案為印度籍20多歲女性， 於5月8日自印度入境 ，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，來臺期間無症狀，於15日確診。

指揮中心提醒，請符合公費接種對象者踴躍接新冠肺炎疫苗，及早獲得保護力。接種新冠肺炎疫苗可以減少罹病、重症及死亡的風險，並可形成社區群體免疫力，降低疫情傳播機會。符合目前公費疫苗接種對象者，無須等候接種通知，請於接種前先上網或電話預約，並攜帶健保卡至接種院所施打。如無法預約，得攜帶身分證或其他身分證明文件(如員工證)等至接種單位，由醫療院所確認後接種疫苗。

指揮中心籲請民眾落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

疫情 肺炎

延伸閱讀

足跡由縣市政府公布 北市衛生局 :案例太多人力有限

雙北社區長照 停二周

雙北三級警戒！本土暴增180例 專家：防疫重點轉為境內減害

「讓陳時中專心防疫」 蘇揆接指揮官聲浪起

相關新聞

防疫不忘微笑！ 口罩國家隊內部信流出暖心炸裂

台灣疫情升級，民眾憂心忡忡，但這時國家口罩隊成員-友嘉集團的友嘉實業及台灣麗偉一封內部信流出，字裡行間充滿對台灣的熱愛和...

百貨首例！微風宣布全額補助員工施打疫苗 給兩天公假

百貨業因應疫情陸續啟動相關機制，繼環球購物中心後，京站也宣布營業時間縮短兩小時，另外，微風則是率先百貨商場宣布，全額補助...

疫情升溫 餐飲業嚴格防疫、健身房暫停營業

本土疫情升溫，餐飲業者嚴格落實防疫工作，採行實聯制、來店人流與訂位控管。健身工廠則因應疫情嚴峻，將在今天下午4時起至5月...

蘋果日報紙本停刊 北市勞局籲大量解雇需提前60天通報

《蘋果日報》宣布將在本月18日紙本停刊並裁員，北市勞動局指出，依最近員工勞保投保資料，蘋果日報公司人數為757人，截至今...

疫情炸開 房市2大可能

疫情警戒升級，房市五二○檔期首當其衝，購屋族想撿便宜，卻怕還有更便宜，投資客則擔心量價齊跌，房產專家認為，政策、疫情會影...

台大「金融政治與世界新秩序」班 優惠延至5/14止

臺大進修推廣學院近期將開辦「金融政治與世界新秩序」研習課程，自110年6月17日起每週四晚上授課，110年5月14日前完成報名可享優惠。該課程由曾任臺大管理學院產學發展辦公室高階管理教育發展中心線上課

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。