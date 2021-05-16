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疫情三級警戒 國泰金控再啟升等應變

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

台灣疫情升溫，15日上午中央流行疫情指揮中心宣布雙北提升為三級防疫。

國泰金控（2882）15日下午即由集團防疫小組召集人李長庚總經理啟動線上應對會議，下午二點集團各公司總經理及防疫主管近40人進行多項防疫機制討論，李長庚開宗明義明確指示，本階段防疫首要任務就是「保護同仁優先」與「服務不中斷」。

二個多小時防疫線上會議決定了相應措施，立即啟動：

一、保護同仁優先為原則

(1)針對高風險地區之營業據點，一律採取最低營運人力，以降低同仁染疫風險。

(2)擴大同仁居家辦公、異地辦公（分批執行居家辦公約4,000人、異地辦公約800人)

(3)新竹以北及宜蘭逾萬名國壽行銷人員不需進入職場，避免外出移動；客戶服務改採線上作業(如必要面見客戶，行銷人員應依防疫規定，做好個人防疫措施，全程配戴口罩)

(4)職場上、下班時間再分流四梯次，避免人員過度集中

(5)一律改線上會議，若必須實體會議也不超過5人並且全程戴口罩。

二、服務不中斷

(1)落實異地備援，可視需要立即啟動補位機制

(2)營業職場落實全程戴口罩、量測體溫需正常、酒精消毒手部，並落實等待區防疫距離以及實聯制

國泰金控防疫超前部署起始於去年(2020/1/28)疫情未然之際，集團防疫小組訂定與執行相關預防措施。今年5/11疫情持續延燒，當下決策隔日啟動居家/異地辦公，翌日第一批同仁即在居家/異地辦公空間開始工作。反應與執行相當快速，李長庚謙虛表示「因有過去經驗的累績，讓我們學習，一次比一次更能掌握重點快速反應」。

李長庚更語重心長在與員工的溝通信函，表達與集團所有員工一起加油打氣「防疫、抗疫是全民共識，大家一定要好好保護自己及家人，雖然過程中會有許多不習慣、不方便，但為了能恢復最基本的日常，大家一定要堅持，遵循相關防疫作為，讓我們一起彼此加油！」。

國泰金控 疫情

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