友嘉集團宣布 雙北區實施分流上班並補助員工接種疫苗
疫情升高，全球前三大工具機製造集團-友嘉集團，今（15）日宣布實施雙北區域分流上班，口罩不離口，雙北區域與其他城市隔離員工及主管（含總裁朱志洋）不互訪，一切以手機及網路視訊交流，至5月28日止暫不接受會客。
友嘉也鼓勵員工踴躍接種疫苗，公司除全額補助外，並給予一天有薪假，如因接種疫苗有不當的反應，一切醫療費用自費部分由公司承擔，治療期間並給予有薪病假。
朱志洋表示，友嘉防疫工作全面提升，要求員工常洗手或以酒精擦拭，餐廳每桌只坐一人，自主健康管理（含同住家人）每日早中晚三次檢查申報，停止二人以上會議，改以以手機或網路視訊，工作埸所每天消毒二次。
工具機、電梯、停車、建設機械、電動工具各現場工程及服務人員，除了喝水及飲食外，務必口罩不離口，常用酒精擦手。任何人員有任何與肺炎相，關症狀即停止上班進行篩檢。居住萬華區域人員也要求儘速篩檢。
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